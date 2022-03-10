



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 10 مارس 2022م

صحيفة السودانيٰ :

حميدتي يتوعّد بإغلاق بعض المصارف بـ”الضبة والمفتاح”

مجلس السيادة: متظاهرون تسبّبوا في مقتل شهيد الواجب الرقيب ميرغني الجيلي

زيادةٌ جديدةٌ على المشتقات النفطية والوزارة تلتزم الصَّمت!!

إعلان السعر التركيزي للقمح (٤٣) ألف جنيه للجوال

تحذيرٌ من تدني الرؤية الأفقية اليومين القادمين في السودان

واشنطن تدعو لوقف الأعمال الانتقامية بمنطقة أبيي

صحيفة الصيحة:

أحداث عنف ونهب في السوق المركزي بالخرطوم

محاكمة خلية مصرية تدير موقعًا لصناعة العبوات الناسفة

كبار التجار يوقفون عمليات بيع وشراء السلع

البرهان يعيّن واليًا مكلّفًا للبحر الأحمر

مدير مشروع حلفا: الاقتصاد”مشوّه” ويقوم على إطفاء الحرائق

اجتماع بالقصر يراجع زيادة رسوم الخدمات الطبية

صحيفة اليوم التالي:

خروج مرشّح السودان لمنصب رفيع بالجامعة العربية

الشيوعي: حمدوك من الماضي ولن نقبل بمبادرته

مزارعون بالشمالية: الحدود مفتوحة ولن نسلّم القمح بالسعر المعلن

التجمّع بالبنك الزراعي: المدير المكلّف يعمل دون عقد من الجهات المختّصة

لجنة المعلمين تعلن الدخول في إضراب اليوم

صحيفة الانتباهة:

إضراب شامل للمعلمين وعجز حكومي في توفير المرتبات

تسرّب مجموعة إرهابية من”الأخوان المصريين” للسودان

دخول 50 مريضًا يوميًا مستشفى الأمراض العقلية

الحرية والتغيير: الشعب غير مستعدّ لقبول تسوية بعودة حمدوك

التئام اجتماع بين”مركزي التغيير” ومجموعة الميثاق

صحيفة الحراك السياسي:

“الأمة” لـ”الحراك السياسي”: رئيس الوزراء”مفصّل” على”مقاس” حمدوك

“السيادي” يتدّخل لإرجاع مقرّ لجنة فضّ الاعتصام

أحداث عنف ونهب وسلب بالسوق المركزي بالخرطوم

أمريكا تدعو حكومتي جوبا والخرطوم لدعم قوات”اليونسفا”

عضو بالسيادي يدعو الأحزاب السياسية الاستعداد للانتخابات

صحيفة أخبار اليوم :

خلال لقائه والي الخرطوم حاكم أقليم دارفور لقاءتي تأتي في إطار التشاور لتأسيس سلطة الاقليم

مالك عقار يطالب الاحزاب السياسية بالاستعداد للإنتخابات

إضراب مجدول للمعلمين اعتبارا من اليوم

اجراس فجاج الارض .. عاصم البلال الطيب .. المساعد الطبى بدرجة دكتور…أحمد فرح شادول

صحيفة الوطن:

قيادي بالحرية والتغيير :عودة حمدوك غير مستبعدة

لجنة المعلمين تعلن الدخول في إضراب شامل

الري تحذر من زيادة كبيرة في منسوب النيل الأبيض

حميدتي يتوعد مافيا الدولار وتهريب الذهب

تفاصيل أحداث عنف ونهب بالسوق المركزي الخرطوم

صحيفة بدون عنوان:

تسريبات مبادرة الإمارات حمدوك رئيسا للسيادة والبرهان للأمن والدفاع وقحت للوزراء والتشريعي

المجلس الأعلى للبجا يرفض أي تسوية سياسية لمسار الشرق

لجنة المعلمين السودانيين تقرر الدخول في اضراب شامل اعتبارا من الخميس

الزكاة والتأمين الصحي والعلاج الموحدة يتكفلون بتكلفة العلاجات عالية التكلفة للمواطنين

ولاية الخرطوم تنفذ حملات رش لمكافحة الباعوض والحشرات الطائرة خلال الايام المقبلة

الري تطلب من المواطنين توخي الحذر بسبب زيادات غير مسبوقة للنيل الأبيض

مطاردة عنيفة بالأسلحة تنتهي بتحرير اجانب من عصابة اتجار بالبشر

شركة جياد تبيع جرارات وآليات لمزارعي الجزيرة باقساط مريحة

ديوان الحسابات القومي: طبقنا المعايير العالمية الحديثة لقفل حسابات اللجنة الأولمبية في زمن قياسي

اكتمال تمويل منشآت استاد المدينة الرياضية بالخرطوم والافتتاح قريبا

اربعة حالات فوز وتعادلين في الممتاز واهلي شندي يقفز للصدارة

اللجنة المنظمة لقمة الهلال و المريخ تطمئن والاجتماع الفني الخميس

المراقب الأمني اليوغندي لمباراة الهلال والمريخ يتفقد استاد الهلال

صحيفة النيل الدولية:

دقلو يتوعد “مافيا” الدولار وتهريب الذهب بعقوبات رادعة

السلطات تعلن ثالث زيادة على التوالي في أسعار الوقود خلال شهر واحد

أسر ضحايا فض الاعتصام ترفض مبررات لجنة التحقيق لتعليق العمل

آلاف المعلمين ينفذون إضراب اليوم

انطلاقة عمليات الحصاد بمشروع الجزيرة

أحداث عنف وعمليات نهب بالسوق المركزي بالخرطوم

الخرطوم: (كوش نيوز)