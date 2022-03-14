فيسبوك
اتعلمين يا مروة انني عشت في هذة البلاد لاكثر من خمسين عاما وانت اول من يهديني زهرة
بعد مغادرتي العمل الوظيفي العام الماضي عرضت علي ايمان زوجتي ان اعمل سائق ترحيل في روضتها لعلمها بشغفي بالأطفال و دي وظيفة شروطها ( ساهلة و معقدة ) تتلخص في شرط واحد لتعمل بها ( الحب )
الليلة مروة سفيان الطفلة ذات الخمس اعوام اول ما ركبت اهدتني الوردة دي
اتعلمين يا مروة انني عشت في هذة البلاد لاكثر من خمسون عام و انت اول كائن علي ارضها يهديني زهرة اتمني حين تكبري ان تفهمي ان دموعي التي اثارت دهشتك انما هي تعبير عن الحب و الاحساس بانك عوضت روحي الكثير من رهق الحياة و العمر و المحنة .
من علمك هذا الجمال يا صديقتي الصغيرة .
لم اندم لاختياري ان اكون سائقك و انت تبدئين الحياة و ما وصلني منك اليوم من احساس اكبر من كل سلطان العالم .
الصادق سمل
تعليق واحد
السؤال هل أنت سبق أن أهديت شخصا ما ورده صغيرة كهذه لقد تغيرت حياتنا كثير وللأسف للأسوأ وهذه أول مبادرة إيجابية. أزرع الحب بين الأطفال الذين تقوم بترحيلهم ,اصحهم أن يثروا الحب لكل من يقابلهم. لقد تشبع الإنسان السوداني بكل العادات والممارسات السيئة وكلما ه قبيح من قتل بعضنا بعضنا في لأتفه الأسباب وسب بعضنا بعضا وكرهنا لبعضنا والأسواء الحسد الذي تجسد في قلوبنا. كيف نقتلعه.