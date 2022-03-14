اتعلمين يا مروة انني عشت في هذة البلاد لاكثر من خمسين عاما وانت اول من يهديني زهرة





بعد مغادرتي العمل الوظيفي العام الماضي عرضت علي ايمان زوجتي ان اعمل سائق ترحيل في روضتها لعلمها بشغفي بالأطفال و دي وظيفة شروطها ( ساهلة و معقدة ) تتلخص في شرط واحد لتعمل بها ( الحب )

الليلة مروة سفيان الطفلة ذات الخمس اعوام اول ما ركبت اهدتني الوردة دي



اتعلمين يا مروة انني عشت في هذة البلاد لاكثر من خمسون عام و انت اول كائن علي ارضها يهديني زهرة اتمني حين تكبري ان تفهمي ان دموعي التي اثارت دهشتك انما هي تعبير عن الحب و الاحساس بانك عوضت روحي الكثير من رهق الحياة و العمر و المحنة .

من علمك هذا الجمال يا صديقتي الصغيرة .

لم اندم لاختياري ان اكون سائقك و انت تبدئين الحياة و ما وصلني منك اليوم من احساس اكبر من كل سلطان العالم .

الصادق سمل