



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأثنين الموافق 14 مارس 2022م

‏

صحيفة اليوم التالي

المجلس المركزي: لا توجد مبادرة إماراتية و”لم نسمع بها”

توجيه بالتحقيق في اغتصاب طلاب الخلاوي

تجمّع المهنيين يتّهم وزير المالية ببيع أبراج حكومية

عمليات تخريب جديدة تشمل”8″ آبار بحقل بليلة النفطي

‏

صحيفة الانتباهة

خروج حقل”بليلة” عن السيطرة الأمنية وتخريب 8 آبار

شاهد يكشف تعرّضه للضغط والتهديد بقضية غندور

ارتفاع حصيلة قتلى تفجير قنبلة بجنوب دارفور

برمة: البلاد في مفترق طرق والحل في التسوية

البرهان يزور السعودية الأربعاء وأوغندا الخميس

أمين حسن عمر: قرار خيار الانفصال لأهل الجنوب شرف للإنقاذ

‏

صحيفة الصيحة

“الصيحة” تتجوّل وسط”مناجم الموت” وتنقل مأساة المعدّنين بدارفور

في محاكمة غندور وأنس..انهيار شاهد الاتّهام وإجهاشه بالبكاء

“الصيحة” تكشف تراجع أسعار العملات والمستهلك تطلق”الغالي متروك”

الأرصاد أمطار ورياح وارتفاع الحرارة

انخفاض كبير في أسعار العملات بالسوق الموازي

‏

الحديبة نيوز

السودان: انخفاض كبير في أسعار العملات

زوجة رئيس الوزراء السابق: حمدوك لا يفكر في العودة مطلقاً

خروج حقل (بليلة) النفطي عن سيطرة الحكومة

البرهان يعود إلى البلاد ووزير الخارجية يوضح تفاصيل الزيارة

فولكر: ما حدث في جبل مون من علامات انعدام الاستقرار في السودان

تجمع المهنيين يطالب بمحاسبة وزير المالية بسبب صفقة (أبراج الشاطئ)

مديرة جامعة الخرطوم: نسب الاستقالات وسط الطلاب ليست مخيفة

زيارات مرتقبة للبرهان إلى السعودية ويوغندا

مالك عقار يصل الفولة لتنصيب نائب حاكم ولاية غرب كردفان

توقيف شبكة إجرامية متخصصة في سحب الأرصدة من المصارف

في محاكمة غندور وأنس.. شاهد الاتهام ينهار ويجهش بالبكاء

النيلين