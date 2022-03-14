عبدالله مسار يكتب : الحرب على أوكرانيا (6)





قلنا في مقالاتنا الحرب على أوكرانيا (1) و(2) و(3) و(4) و(5)، إن هنالك اسباباً مباشرة لروسيا لقيام الحرب على أوكرانيا، منها التهديد المباشر لأمن روسيا القومي من قبل عضوية أوكرانيا لحلف الناتو، وكذلك عدم اعتراف كييف بأن جزيرة القرم جزءٌ من روسيا، وهنالك الأسباب غير المباشرة وهي التي تدعو للاهتمام باعتبار أن هنالك أموراً عالمية تدخل في الأمر.

العالم منذ عام 2008م يمر بحالة كساد وركود وغلاء، والاقتصاد الرأسمالي وصل مرحلة التوقف وخاصة بعد كارثة كورونا وهذه الحالة مرت بها أوروبا وأمريكا وروسيا قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية 1914 و1939م، ووقتها كتب رئيس نقابات العمال في فرنسا سلسلة مقالات بأن البنوك الرأسمالية وصناعيي اوروبا من روسيا إلى ألمانيا إلى فرنسا وبلجيكا وبريطانيا، اتفقوا على خوض حرب بينهم وأن تكون سويسرا محايدة لتكون ملجأً آمناً لأرباحهم من الحرب وتم اغتيال هذا الرجل في عام 1914م.

واضحٌ أن هنالك أيضاً عاملاً مهماً وهو أن الاقتصاد العالمي يمر بكسادٍ وركودٍ، لأن الناتج القومي العالمي 85 تريليون، وأن الدَّين العالمي 350 تريليون، وأن العجز في الدَّين يمثل 300% للناتج القومي، عملياً يجب أن لا يتخطى 60% في أوروبا.

ثانياً الصراع بين الصين وأمريكا في قيادة العالم، خاصةً وأن الدولار يحكم العالم منذ 1789م، ولكن واضحٌ تفوق الصين الاقتصادي على أمريكا، حيث إن مُعدّل النمو في أمريكا أقل من 2%، في حين أن معدل النمو في الصين 6% وان الاقتصاد الصيني سيكون ضعف الاقتصاد الأمريكي في عام 2030م.

واضحٌ أن هذا الوضع يتطلب تصفير النظام العالمي ولكي يتم ذلك إما بإقامة حرب عالمية ثالثة أو تتنازل امريكا للصين لتكون في مركز الأول في قيادة العالم، وهذا غير ممكن طواعيةً أو أن يتقاسما النفوذ وأيضاً هذا غير ممكن بالنسبة لأمريكا.

ومعلومٌ أن النظام الديمقراطي الذي حلّ محل النظام الرأسمالي والذي يقوم على الدولة المدنية الديمقراطية الآن يحتضر، بل مات والقادم هو الدولة المعرفية، الآن يقاس التقدم بالإنسان الرقمي، حيث إنه ثبت أن العالم الآن يعيش مرحلة الإفلاس الكلي الاقتصادي والمالي وحتى نظام الحكم، وحتى حكم الديمقراطية بأمر الشعب وتفويض جهاز تنفيذي لم يعد يصلح لهذا العصر ولا يحقق المصلحة والعدل والمساواة، ولا توجد ديمقراطية الآن إلا في الإنترنت، حيث يتساوى الغني والفقير ورئيس أكبر دولة في العالم والملياردير.

الآن العالم يتغيّر في كل شيء بما في ذلك مرحلة الانتقال من الدولة المدنية التي يحكم فيها الشعب والآخر ينفذ الى الحكومة المعرفية التي يكون كل العالم فيها رقمياً ويكون الإنترنت مجاناً وحقاً من حقوق الإنسان.

إذن للوصول إلى هذه الغاية والخروج من الكساد والغلاء والركود والإفلاس، لا بد من قيام حرب تُعيد تشكيل العالم، والحرب الأوكرانية الروسية أعتقد أنها واحدة من ذلك، لأنه كان مخططاً أن تقوم إحدى هذه الحروب.

أما الحرب بين الصين وتايوان وكانت هي المُفضّلة لأمريكا وحلف الناتو لتخرج الصين من المنافسة في صدارة العالم. أو الحرب بين روسيا وأوكرانيا أو الحرب بين إيران وإسرائيل (وهذه كانت مُستبعدة).

أعتقد أن حرب روسيا وأوكرانيا حربٌ مخططٌ لها بعناية، لأن أوكرانيا استقلت من الاتحاد السوفيتي في 1991م ولَم يضمها الناتو إليه منذ ذلك التاريخ، بل وافق الناتو بسحب السلاح النووي من أوكرانيا وجرّدها من الصواريخ الباليستية وأعطاها حق الحماية مقابل ذلك.

إذن الحرب الحالية لها أسباب مُباشرة وأخرى غير مُباشرة استدعت قيامها، أما مآلاتها فما زال التكهن بها صعباً هل ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة أم لا، ولكنها قطعاً بلغة (الكوتشينة ستدك الورق وتوزِّعه من جديد).

صحيفة الصيحة