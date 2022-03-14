معتصم محمود يكتب : خيارات الهلال وهوان الاتحاد





كما توقعنا خسر الأهلي والوصيف وتساوى الثنائي مع الهلال في النقاط.

صن داونز حسم التأهل (تقريباً) ذلك انه يحتاج لنقطة واحدة من مباراتين إحداها داخل أرضه مع متذيل المجموعة.

على الورق، الأهلي اقرب لمرافقة الصن ذلك ان متبقي مبارياته داخل ملعبه أسهلها مع المتذيل.

الهلال ينافس الأهلي في البطاقة الثانية ذلك انه مؤهل لكسب مباراة الصن ليصل للنقطة (7) وينتظر لقاء الأهلي والمريخ.

تعادل الأهلي والمريخ افضل نتيجة للهلال ذلك انه يرفع نقاط الثنائي لخمس فيما يتيح الفرصة للهلال للوصول الى النقطة (7) منفرداً بالمركز الثاني.

التعادل الإيجابي مع الاهلي يكفي لتأهل الهلال في ختام المجموعة ان تساوت النقاط.

الافضلية للهلال ايضاً في حال تساويه مع المريخ.

السيناريو الأقرب للواقع فوز الهلال على الصن والأهلي على المريخ لتكون مباراة (اهلي/ هلال) الحاسمة.

بالمناسبة الباب لا يزال مفتوحاً امام الهلال ليتأهّل متصدراً.

الفوز على صن و الأهلي يرفع نقاط الازرق لعشر على أن يفك الارتباط مع الصن بفارق الأهداف.

مباراة الصن مفتاح الحل و كلمة السر في طريق الهلال.

الصن هزم الهلال مستعيناً بجمهوره ومن حق الهلال الاستقواء بجمهوره في مباراة الإياب، هكذا تقول مبادئ العدالة.

الكاف يتمادى في ظلم الأندية السودانية و تحديداً الهلال مستغلاً ضعف وهوان اتحاد عط المنان.

تعرض ازرق السودان لمظالم شتى و لم نشهد تحركاً واحداً من الاتحاد العام!!

قيادات الاتحاد تبارت في التردد على القاهرة لكن مظالم الهلال لم تكن ضمن الاهتمامات.

ظننا ان مكوث مسؤول الاتحاد بالقاهرة لنحو شهر سيحل كافة مشاكل الهلال لكن ذلك لم يحدث.

قيل إن الرجل كان مشغولاً بأمر خاص.

مبروووك يا عريس.

بيت مال وعيال!!

صحيفة الصيحة