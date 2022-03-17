



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 17 مارس 2022م

صحيفة السوداني:

حميدتي يوجه بإلغاء عطلة السبت وزيادة ساعات العمل في الموانئ

إدارة مشروع الجزيرة تتّجه لاستخدام تقانة جديدة لمُواجهة ارتفاع كلفة إزالة الأطماء والحشائش

صحيفة الصيحة:

قمّة بين البرهان وموسيفيني بكمبالا اليوم

التجمّع الاتّحادي لـ”الصيحة”:”نتّفق مع أيّ طرحٍ ينأى بالمؤسسة العسكرية”

لجنة لفرز منح المعلّمين للجامعات..تعليق الدراسة بجنوب دارفور

مصرع”13″ عاملاً في انهيار منجم بجنوب كردفان

نجاة مسؤول من محاولة اغتيال ومصرع”3″ من حرّاسه

“وجبة الإفطار” تتسبّب في تسرّب تلاميذ مدرسة بالعاصمة

صحيفة الحراك السياسي:

محمد عصمت:”ذرّة حياء” تمنع الانقلابيين من إعادة البشير

استيراد مليون طن من السكر لسدّ الفجوة خلال”رمضان”

السلطات تضبط مدافع ثقيلة ومتفجّرات

محافظ مشروع الجزيرة: إنتاجية القمح تغطي”50%” من الاستهلاك المحلي

مقاومة الخرطوم تعلن عن مليونية ضخمة

صحيفة الانتباهة:

إصابة المعزول بـ”الضغط” وأمر بالقبض عليه

منح110% علاوات للعاملين بالمالية

تخريب جديد بحقل”بليلة” وتلوّث 50 مترًا مكعبًا من التربة

“غاضبون” رفضنا تمويلاً ودعمًا من كيانات سياسية

تقرير حكومي: أكثر من 100 قتيل في أحداث جبل مونش

صحيفة أخبار اليوم :

الحرية و التغيير: 272 طناً من الذهب فقدتها البلاد خلال “3” سنوات

ضبط مواقع معالجة بالمواد الكيمائية السامة قرب بحر العرب بولاية جنوب دارفور

“أطباء السودان”: 26 إصابة حصيلة مظاهرات الثلاثاء بالخرطوم

عاصم البلال: كدمات وراء صدمات .. القائد قسراً حينا وخلسة

صحيفة الوطن:

السلطات تضبط مدافع “دوشكا” وأسلحة ثقيلة مهربة

“حمدوك” يشترط التوافق لقبوله بالعودة

تجمع المخابز: سعر الخبز فوق طاقة المواطن

تهالك دار (التائبات) و (السيادي) يتخذ قرارات

صحيفة النيل الدولية:

المالية تنفي صلتها بتحديد أسعار المحروقات

الخرطوم: استمرار حملات ضبط المركبات غير المقننة

الإفراج عن11 طفل جانح من سجن“ شالا“ الاتحادي بالفاشر

ضبط أسلحة متنوعة بدنقلا قادمة من إحدى دولة الجوار

انهيار بئر ذهب على أكثر من 40 من عمال التنقيب بجنوب كردفان

الخرطوم: (كوش نيوز)