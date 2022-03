زيلينسكي يعلن الاستسلام.. فيديو يكشف حرب التزييف الأشد

على الرغم من تأكيداته المستمرة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية بأن بلاده مستمرة في مقاومة الروس، انتشر فيديو للرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، يدعو مواطني بلاده إلى الاستسلام، والتمتع بالحياة.

ما أثار الشكوك حول صحته، ودفع عمالقة التواصل الاجتماعي للتدخل.

ليتبين لاحقا أن الفيديو مفبرك، ولا علاقة له بالرئيس الأوكراني، فيما حذر خبراء من خطورة استخدام تقنية “التزييف العميق” deep fake في حرب المعلومات الجارية بين البلدين.

كما كشفوا أن المقطع الذي نشره بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي مفبرك، وقد تم التلاعب به بشدة ليظهر زيلينسكي متحدثاً في خطاب وكأنه حقيقي.

NEW: The Ukrainian news outlets were hacked to broadcast a deepfake of Zelenskyy telling soldiers to “lay down arms”.#Ukraine #Russia #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/ssQs2Yi2o5

— 🚩 Nessa (@IntelNessa) March 16, 2022