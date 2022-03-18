



• مايحدث في قطاع التعليم العالي بالسودان يدعو للحيرة والأسف ..

• خواتيم الأسبوع الماضي اتخذت عدة دول خليجية من بينها دولة قطر قراراً باستبعاد الجامعات السودانية من قائمة الجامعات المعترف بها وهي شهادة تمنح خريجي هذه الجامعات حق المنافسة في فرص العمل النادرة والمتميزة هناك ..وهي ميزة ظل السودانيون يتفقون بها ويتقدمون ويبزون نظراءهم من الدول الأخري حتي وقت قريب ..

• أمر مؤسف أن يتم سحب الاعتراف الخليجي من كل الجامعات السودانية وفي مقدمتها جامعة الخرطوم وجامعة الجزيرة وتم الأبقاء علي ثلاث جامعات فقط قيد الاختبار!!

• مايحدث للجامعات السودانية أمر غاية في الخطورة علي مستقبل الأجيال القادمة ..معدلات انتقال الطلاب السودانيين إلي مؤسسات تعليمية خارج البلاد أصبح واقعاً لافتاً وحدثاً يومياً لايثير الدهشة والاستغراب ..

• مما يحزن له المرء أن أحداثاً مؤسفة كهذه تحدث كل يوم ولاتثير مع هذا استغراب أي مسؤول في الحكومة القائمة لأن التعليم ليس من أولوياتهم ..

• شر البلية ..مايُضحك ..

عبد الماجد عبد الحميد