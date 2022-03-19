



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 19 مارس 2022م

صحيفة السوداني:

حميدتي: حتى الذي يرونه يصلي لله يصفونه بالكوز

السجل المدني: سلمنا 9 آلاف جواز للجمهور خلال ثلاثة أيام

مصر: وصول معدات الكهرباء للسودان في إبريل المقبل

سياسات جديدة لبنك السودان حول صادر الذهب

بدعم من هيئة الأعمال الخيرية العالمية (الإمارات) إطلاق 50 نزيلاً من النزلاء الغارمين بسجن الهدي

صحيفة الصيحة:

حميدتي: أحزاب تدّعي الديمقراطية وتمارس الغشّ والكذب

الموافقة على إنشاء قيادة موّحدة لقوات الحركات الموقّعة على اتّفاقية جوبا

السيادي يلزم المالية بتطبيق الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات

مقترح بتعديل تقويم مرحلة أساس الخرطوم

مقتل شخصين ونهب عربات بدارفور وضبط أسلحة في كردفان

صحيفة اليوم التالي:

البرير يكشف لـ”اليوم التالي” تفاصيل اجتماعات الأمّة القومي مع المكوّن العسكري

مقترح بتعديل موعد امتحانات الأساس بالخرطوم

إلزام المالية بالهيكل الراتبي لأساتذة الجانعات

تجمّع المهنيين السودانيين يستنكر حوادث النهب أثناء المظاهرات من قوات نظامية

البرهان: السودان ملتزم بدعم السلام في الجنوب

صحيفة الانتباهة:

حميدتي: الوزارات مدمّرة وتعمل بأقل من 30%

اقتحامات وسرقات و187 إصابة بمليونية ردّ الجميل

نظارات البجا: الحكومة شكّلت لجانًا وهمية لتنفيذ”القلد”

إطلاق سراح عشرات النزلاء الغارمين من سجن الهدى

إحباط تهريب سجائر وريش نعام

تحرّكات مكثّفة بالشعبي استعدادًا لعقد المؤتمر العام

صحيفة الحراك السياسي

مفوّض جناح السودان بإكسبو لـ”الحراك السياسي”: جهات إماراتية استفسرت حول ما رشح عن”فساد”

الميرغني يعلن عن عودة وشيكة ويطرح مبادرة للوفاق الوطني

الإمارات تقود وساطة بين أطراف سدّ النهضة

لجان المقاومة تكشف أسباب خلافها مع قوى الحرية والتغيير

مجهولون يقتلون مدنيًا رميًا بالرصاص في جنوب كردفان

صحيفة أخبار اليوم :

مركز قطر للمال أول مركز مالي في المنطقة يصدر إطاراً تنظيمياً مستداماً للصكوك والسندات

الدار تكشف عن أول وجهة سكنية في العالم تحمل اسم متحف اللوفر أبو ظبي

صحيفة الوطن:

قرار بمنع المؤسسات الحكومية والأجانب من تصدير الذهب

الميرغني يطرح مبادرة وطنية جديدة

الأمة القومي يؤكد إقتراب حدوث توافق

حميدتي:الوزارات أصابها التدمير وتعمل بأقل كفاءة

مطالبة بفتح المعابر للصادر ووقف التهريب

“الهَدّام” يهدد حياة ” الآلاف بمنطقة الجيلي

صحيفة النيل الدولية:

الرئيسان البرهان وسلفاكير يلتزمان بإرساء السلام وبسط الإستقرار

مبادرة للميرغني لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد

توقعات بإرتفاع تدريجي لدرجات الحرارة

مجلس السيادة وولاية الخرطوم تتقصيان الحقائق حول اقتحام إستاك

الخرطوم: (كوش نيوز)