



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022م

صحيفة السودانيٰ :

زيادةٌ جديدةٌ في أسعار الوقود بالبلاد

حميدتي: “مستعدون للعودة للثكنات لكننا لن نسلمها لمن يتلقّون رواتبهم من السفارات”

مديرة (إستاك) لـ(السُّوداني): وقوع إصابتين وتحطيم ثلاثة أجهزة بواسطة قوة نظامية

قرار بحظر تصدير الذهب عبر الشركات الحكومية

الميرغني يطرح مبادرة للحل الشامل ويؤكد عودته للبلاد قريبًا

صحيفة الصيحة:

حميدتي: لن نسلّم السلطة لمن يتلقّون رواتبهم من السفارات

“الصيحة” تكشف..تكدّس وتحلل جثث بمشرحة بشائر

زيادات في الرسوم الجمركية لسلع الوارد بنسبة 100%

“الشيوعي”: الفلول وراء فضّ ندوة الحزب بأمدرمان

مصفوفة لمعالجة مشكلات الموانئ..مصرع”5″ معدّنين في انهيار منجم ذهب

صحيفة الحراك السياسي:

“الحراك السياسي” تكشف مكان وجود”المعزول” خارج سجن كوبر

نذر مواجهة بين وزير المالية ووالي نهر النيل حول”الذهب”

الغرف الصناعية: تسعيرة جديدة لأسعار السلع وتوقف مصانع عن العمل

مصرع طفل رضيع حرقًا داخل قطية ود الحوري

خبراء: الانسداد الاقتصادي سيدفع الأمم المتحدة للتدّخل لإنقاذ”الدولة الفاشلة”

صحيفة اليوم التالي:

حزب الأمة القومي: لو جلسنا مع العسكر”ح يسلمونا السلطة”

غرفة النقل تحذّر من انهيار قطاع المواصلات

حميدتي: سنعود للثكنات بعد الانتخابات

مقترح لحلّ أزمة رواتب أساتذة الجامعات على طاولة السيادي

لجان المقاومة: لا حوار بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع العسكريين

صحيفة الوطن:

الشرطة تعيد الطالبة “علياء” لأسرتها وتقبض على الخاطف

الشيوعي يتهم النظام السابق بفض ندوة الحزب بأم درمان

مصفوفة قرارات عاجلة لإصلاح الموانئ

هبوط مفاجي في سعر الدولار وزيارات في أسعار الوقود

مقترح لحل أزمة أساتذة الجامعات

صحيفة النيل الدولية:

السلطات ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في أقل من شهرين

شرطة الخرطوم: جهود مكثفة لمنع ومكافحة الجريمة

السلطات تشكل لجنة تحقيق حول مقتل 3 عسكريين يتبعون لـ(مناوي)

بعد الإتجار بالبشر.. حرق البشر في ليبيا

الخرطوم: (كوش نيوز)