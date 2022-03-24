



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022م

صحيفة السوداني:

زيادة ضريبة القيمة المضافة للاتصالات ابتداءً من اليوم لتصبح 40%

– قرار بتعيين نائبين لمُحافظ بنك السودان

البرهان: الذين سقطوا في المظاهرات يقيننا أنه في نهاية الأمر المسؤولية هي مسؤولية الدولة وعلى الدولة أن تقوم بواجبها في اعتقال أولئك الذين يزهقون الأرواح

نهب (5) عربات لـ(WFP) من قبل مسلحين والاعتداء على السائقين

الشرطة تنفي وجود طبيب بمكان وجود الفتاة المختطفة

السيادي يتعهد بمعالجة قضايا العائدين من جنوب السودان

الجيش: قابضون على الفشقة بقوة

الخارجية : لا وجود لشركة “فاغنر” الروسية بالبلاد

صحيفة الصيحة:

البرهان: العلاقة مع إسرائيل في طور التشكّل

900 ميقاواط عجز في الكهرباء

إغلاق طرق حيوية بالعاصمة

الجنيه يتدحرج…خبراء: الوضع إلى متاهة

تجمّع الصيادلة: نخشى انفجار الأوضاع وتأخر”الترتيبات” أدّى إلى ظهور إشكالات

صحيفة اليوم التالي:

استباقًا لملء سدّ النهضة: تنسيق عسكري سوداني مصري

مدير الذّرة: توجد مافيا دواء شبيهة بتجار العملة

ارتّفاغ غير مسبوق للدولار وأصحاب العمل يتوقّع خسائر للمضاربين

الأمم المتحدة: السودان يواجه أزمة غذاء بحلول سبتمبر 2022

“الثورية” تعقد اجتماعًا في”الدمازين” وتناقش مبادرة لحلّ الأزمة

صحيفة الحراك السياسي:

لجنة مستعجلة تضمّ”أجهزة أمنية” لمحاصرة الغلاء

وزارة تحتفل بإطلاق فضائية مملوكة لرموز النظام البائد

إقالة”13″ إداريًا بوزارة التربية لمشاركتهم في إضراب المعلمين

الجبهة الثورية: سنسهم بمبادرة لحلّ الأزمة السياسية الراهنة

لجنة وقف إطلاق النار تتفقدّ قوات حركات مسلحة بشمال دارفور

صحيفة الوطن:

البرهان :كسرت طوق “اللاءات” مع تل أبيب

الكهرباء تكشف حجم العجز في الإنتاج

ضبط شبكة تروج “دولارات” مزيفة

لجنة الأطباء تكشف حصيلة إصابات جديدة

صحيفة أخبار اليوم :

الأمم المتحدة: “أزمة جوع عالمية” مع استمرار حرب روسيا وأوكرانيا

تواصل إغلاق الخرطوم بالمتاريس لليوم الثاني والمعلمون يواصلون الإضراب ولجان المقاومة تسير موكبا للقصر اليوم

البرهان: قوى سياسية اقترحت تغيير نظام الحكم إلى رئاسي

انخفاض كبير في العملة السودانية وصعود جنوني للأسعار

عاصم البلال يكتب: مليارات الخلاص .. أو السقوط واستمرار الدواس

صحيفة النيل الدولية:

مسلحون ينهبون قافلة لبرنامج الغذاء العالمي بشمال دارفور

انخفاض كبير في الجنية وصعود جنوني للأسعار

أصحاب العمل يدعو لاتخاذ إجراءات للحد من المضاربات بالدولار

جهاز تنظيم السودانيين بالخارج ينفي علاقة عودة خدمات الداخلية للجهاز بفرض جبايات

الارصاد: غبار وأتربة يوم الجمعة وانخفاض درجات الحرارة

الخرطوم: (كوش نيوز)