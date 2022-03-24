معتصم محمود يكتب : مع عودة الصيدلاني الهلال يعاااااني





رفضت (لجنة المسابقات) التي يسيطر عليها محمد حلفا طلب الهلال بنقل مباراة الوادي من بورتسودان للخرطوم .

لجنة حلفا تعلم استحالة أداء مباراتي الوادي وود نوباوي ببورتسودان قبل ساعات من السفر للقاهرة و تعلم كذلك أهمية المباراتين للهلال لتجهيز الفريق قبل مواجهة الأهلي و برغم ذلك رفضت !!

إنها عقلية المشجع الأحمر الكاره للأزرق .

من قبل تم تأجيل مباراة المريخ بعطبرة حتى دون إخطار ود نوباوي الطرف الثاني في المباراة !!.

رفضت لجنة حلفا طلب الهلال رغم موافقة الوادي اللجنة المريخية و أجلت المباراة حتى يواجه الهلال منافسه المصري بلا جاهزية !!

للذين صدقوا ان اتحاد معتصم جعفر يمكن أن يفتح صفحة جديدة مع الهلال نقول لهم انظروا و احكموا.

معتصم الذي اهدى عديد الالقاب من مكتبه للمريخ هو نفسه معتصم العائد لقيادة الاتحاد .

معتصم الذي ساهم بالمال مع عطا المنان في شكوى المريخ لكاس في قضية هشام جنية هو ذاته الذي يقود الاتحاد العام الآن .

من قبل صادفت مباراة هلال مريخ، اول يوم لمجلس شيخ العرب الذي خلف مجلس البرير .

طلب مجلس شيخ العرب من معتصم تأجيل المباراة ليوم واحد حتى يتسلم المجلس الجديد مهامه لكن معتصم رفض و ركب الطائرة مع المريخ و احتفل معهم في استاد الدمازين باللقب المكتبي .

هذا قليل من مواقف معتصم تجاه الهلال .

نعم زار معتصم معسكر الهلال قبل مباراة الصن لكن هل كانت الزيارة للهلال ام للسوباط ابن الحصاحيصا و زميل البزنس !!

عموماً الهلال قادر على حماية مصالحه و اتحاد عام المريخ ليس بالقادر على ظلم الهلال .

إن كان هناك عضو بمجلس الهلال يوالي اتحاد معتصم فذاك الشخص يمثل نفسه لا المجلس .

نعم إنه عضو عاااااادي، لا هو رئيس المجلس و لا أحد نوابه .

ولاء (الفاضل التوم) للاتحاد المريخي يمثل التوم و لا يمثل الهلال .

التوم مثله مثل بعض الأقلام الزرقاء التي تدعم اتحاد المريخ و تشتم البروف والسلطان .

هؤلاء يمثلون أنفسهم ولا يعبرون عن مصالحهم .

من يسب رموزا هلالية و يتغزل في أعداء الكيان يعبرون عن مصالحهم الخاصة لا عن مصالح الهلال .

جماهير الهلال تعرفهم تماماً و حددت موقفها منهم .

معتصم بدأ معركته مبكراً ضد الهلال و نحن لها .

إعلام و جماهير الهلال خلف لجنة التسيير في مواجهة اتحاد عام المريخ .

كبسولات

تصريحات الجكومي ضد الهلال غير مستغربة فالرجل يعاني المراهقة الإدارية رغم انه ستيني .

الجكومي الذي اساء للهلال بفضائية الكاردينال هو ذاته الجكومي الذي تغزل قبل اسبوع في رئيس الهلال و اقر ان الهلال منح المريخ الاستاد .

الجكومي إداري المتناقضات .

عموماً لا قيمة لتصريحات الرجل فالمريخ يعبر عنه الرئيس حازم الذي زار السوباط بمقره بدبي مؤكداً تعاون الكبيرين.

على الجكومي ان لا يتمادى في استفزاز شعب الهلال لأنه يعرف تماماً من هو شعب الهلال .

الجكومي تعرض من قبل لموقف حرج مع شعب الهلال و لا أظنه يريد تكرار ذات الموقف .

على الجكومي ان لا يستجيب لقناة الفتنة التي تحشد كارهي الهلال للإساءة للكيان الأزرق.

نقول لمالك الفضائية: هناك فرق بين الاساءة للهلال و الاساءة لمجلس الهلال .

من حقك انتقاد مجلس السوباط لكن ليس من حقك الاساءة للكيان .

الاساءة للكيان جريمة لا تغتفر يا كاردينال .

تُخطئ كثيراً يا كردنة وانت تخصص قناتك للاساءة للكيان .

القناة التي تُعادي شعب الهلال لن تنجح و لن تستمر .

الهلال أقوى و الردة مستحيلة .

في الفؤاد ترعاه العناية!

صحيفة الصيحة