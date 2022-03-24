هربا من أسعار الوقود.. موظف يستخدم حصانا للذهاب إلى عمله





تعيش أوروبا واقعا صعبا إثر ارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية، متأثرة بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ومعدلات التضخم المرتفعة.

وأمام هذا الواقع، فقد عدد كبير من الأوروبيين القدرة على تمويل شراء الوقود لسياراتهم، وبدأوا في الاستغناء عنها في مقابل بدائل أخرى.

وفي الوقت الحالي، يستخدم الفرنسي، لويس جينيكس، وسيلة نقل بديلة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، إذ يذهب للعمل على حصانه، وفق تقرير للتلفزيون النمساوي.

ويقول جينيكس إنه يستخدم حصانا للتنقل في الوقت الحالي، لأن ملء سيارته بالوقود يتكلف في الوقت الحالي 100 يورو، مضيفا أنه يريد توفير هذا المبلغ الكبير.

لكن أمام هذا التوفير المادي، يقطع الشاب الفرنسي، المسافة إلى عمله؛ والبالغة 15 كيلومترا، في ساعة كاملة بالحصان، بعد أن كان يقطعها بالسيارة في مدة أقصاها ١٠ دقائق.

ويضع جينيكس، الحصان أسفل مقر عمله، حيث يعمل نادلا في أحد المطاعم، ويلقي عليه نظرة من نافذة الموقع من آن إلى آخر.

ويبدو أن أزمة أسعار الوقود خلقت واقعا قاتما في أوروبا، إذ كتبت مستخدمة تحمل اسم لو كري، في تعليق على التقرير في موقع “فيسبوك”، “قريبا سيكون هذا مصيرنا.. ويتكرر الأمر أيضا مع رجال خدمة التوصيل للمنازل، الذين يستخدمون الدراجات”.

فيما كتب المستخدم ألكسندر لينهارت، في تعليق آخر، “قبل 50 عامًا، اعتقد الناس أن في عشرينيات القرن الحالي، سيكون بإمكاننا الطيران بالسيارات، والآن نعود إلى الخيول لأن السيارات العادية أصبحت باهظة الثمن”.

بوابة العين الإخبارية