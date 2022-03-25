شاهد بالصورة: زيّ مذيعة بالتلفزيون السوداني يثير موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي





أثار زيّ مذيعة سودانية بالتلفزيون القومي، موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، عقب وصف البعض بأنه (عباءة استقبال منزلية) لايليق الظهور بها في مناسبات رسمية.

فيما رآه آخرين بأنه زيّ محتشم وجميل وهذا أهم ما يميزه، خلافاً للظهور السافر لبعص المذيعات الذي أصبح ظاهرة في كثير من الفضائيات السودانية.

وأوردت “صفحة العربية السودان”، تعرض المذيعة لانتقادات لاذعة بعد ظهورها بهذا الزي، والذي قال عنه رواد منصات التواصل أنه زي منزلي، إلا أن منشور القناة نفسه تعرّض إلى انتقاد من عدد من المتابعين، وإشادة وإطراء باحتشام المذيعة.

الخرطوم: (كوش نيوز)