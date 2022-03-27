



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022م

صحيفة السوداني:

إجتماع مغلق بين البرهان وحميدتي حول ارتفاع الدولار

(استئنافات السيادي): إزالة التمكين انحرفت بالسلطة وتجاوزت اختصاصاتها

الصحفيون السودانيون ينتخبون لجنة تمهيدية تقودهم لانتخابات بعد ثلاثة أشهر

مجهولان يقتحمان مقر انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ويحاولان إثارة الفوضى

تحتسب الشيخ د. محمد الشريف الحسن الإدريسي

البنك المركزي يضخ مبالغ بالنقد الأجنبي لمُقابلة الاستيراد

العدل والمساواة: لم يتم اتّباع الصيغة الواردة في دستور الجبهة الثورية بخصوص الدعوة للاجتماعات

صحيفة الصيحة:

قيادي بالشرق لـ”الصيحة”: نُذر فجوة غذائية وعطش بـ”بورتسودان”

إجراءات صارمة في مواجهة مافيا الدولار

بوادر أزمة في الجبهة الثورية

التغيير لـ”الصيحة”: عدم تحديد المالية لسعر الوقود سيترك الشعب فريسة للمحتكرين

مجمّع الجمهور ببحري:”24″ ألف جواز جاهز للتسليم

صحيفة اليوم التالي:

العدل والمساواة تكشف لـ”اليوم التالي” تفاصيل خلافها مع الجبهة الثورية

ترشيح أردول أمينًا عامًا للميثاق الوطني

مستشار البرهان يعلن عن إجراءات لمحاربة”مافيا العملات”

لجنة الأطباء تعلن عن شهيدٍ جديدٍ

كباشي يؤكّد دعم الحكومة للمبادرة الأممية الأفريقية

صحيفة الحراك السياسي:

عصابات أجنبية مسلّحة تختطف مواطنين في صحراء الشمالية

حركة العدل لـ”الحراك السياسي”: لا نعرف سبب استبعادنا من مؤتمر”الثورية”

إخلاء جميع العاملين من ثلاثة حقول بترولية بسبب التدهور الأمني

تعليق الدراسة بجميع مدارس الفاشر إلى أجلّ غير مسمى

صحيفة الانتباهة:

عرض قطريّ لتشغيل الموانئ السودانية

الشيوعي: إجراءات جبريل إلى”يوم القيامة العصر لن تفرمل الدولار”

طرح عدد ضخم من المصانع للبيع

“مسلّح” يقتحم الجمعية العمومية لاختيار نقابة الصحفيين

قمرية: إقالات سلطة الانقلاب وسط المعلّمين محاولة يائسة لكسر الإضراب

صحيفة الوطن:

أبوهاجة لـ”الوطن”: إجراءات صارمة في مواجهة مافيا الدولار

رئيس حزب الأمة القومي :لا حوار “تحت التربيزة”مع العسكريين

الكشف عن عرض عدد من المصانع للبيع بسبب الأوضاع الإقتصادية

وفد من الاتحادي الاصل بقيادة بركات يلتقي بعثة الاتحاد الافريقي بالخرطوم

العدل والمساواة تنفي صلتها باجتماع الجبهة الثورية في الدمازين

صحيفة النيل الدولية:

الجبهة الثورية السودانية تطرح مبادرة متكاملة لحل الأزمة الراهنة بالبلاد

والي غرب كردفان يؤكد مشروعية مطالب مجتمعات حقول النفط

توقعات بارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى بالبلاد

الخرطوم: (كوش نيوز)