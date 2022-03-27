معتصم محمود يكتب : أكذوبة (لم الشمل)





وافق اجتماع مجلس إدارة الاتحاد على مبادرة معتصم جعفر (لم الشمل) بما لا يتعارض مع قرارات اللجان العدلية !!

القرار يعني المصالحة في وجود العقوبات!!

السؤال المطروح، كيف تصالح إدارياً موقوفاً، كيف تلم الشمل والإيقاف يعني عدم ممارسة أي عمل و لو مصالحة .

أعتى الأنظمة الديكتاتورية تطلق سراح من تريد مصالحهم اما اتحاد جعفر فيريد المصالحة مع بقاء المعارضين في السجن !!

حكمة و الله و حكاية .

عموماً قرار مجلس الإدارة أكد ان لم الشمل أكذوبة كبرى و مخادعة إدارية .

أراد معتصم تجميل وجهه امام الرأي العام و الظهور بمظهر الشخص المتسامح لا الإداري الموقوف من الأخلاقيات و المعاقب بأكثر من عشر سنوات بعد أن أدانته اللجنة التي يترأسها قاضي محكمة عليا و تضم عددا من كبار المحامين و المفوض القومي السابق .

حكاية الموافقة على لم الشمل على أن لا يتعارض ذلك مع قرارات اللجان العدلية يدعو للسخرية و الاستهزاء .

ترى ما هي اللجان العدلية المقصودة من القرار المهزلة !!

هل هي لجنة مهدي بحر تلميذ عطا المنان ام لجنة الاستئنافات التي تضم مساعد مدرب الحراس بالوادي نيالا !!

مساعد مدرب حراس، نائب رئيس لجنة الاستئنافات !!

ود عطا المنان ورّانا جديد ما كان على بال .

عموماً كشف الاتحاد عن وجهه وأكد أن لا رغبة له في تطبيع الأوضاع .

اختار الاتحاد الحرب و عليه تحمل العواقب .

الاتحاد العاقل يعمل على تنقية الأجواء حتى يعمل في أجواء صحية لكن من يريد أن يلهف يلبد الأجواء و يُثير الغبار حتى لا يلفت الأنظار و هو يلهف .

قريباً نطوي كل هذه الملفات .

كاس في.. عوجة مافي .

في أبريل الخبر اليقين .

العيد القادم سيكون عيدين .

عودة الحبيب المنتظر .

للبروف و السلطان، أحلى سلام .

صحيفة الصيحة