



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022م

صحيفة السودانيٰ :

عبد المنعم أبو إدريس رئيساً للجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين

الفريق ياسر العطا يلتقي وفد الشراكة الأكاديمية الرياضية (السوداني – السعودي)

بنك السودان يُعلن تمويل كافة طلبات الاستيراد بلا استثناء.. والدولار يتراجع في السوق الأسود

مجلس السيادة يطّلع على مسيرة الأداء بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات

محافظ بنك السودان ينفي تقديم استقالته

السودان يبلغ أمريكا موقفه من النزاع الروسي الأوكراني

مستشار البرهان: إجراءات صارمة في مواجهة (مافيا الدولار)

الأمة القومي: كثير من قوى الداخل ترفض الآلية الأممية الإفريقية

حكومة غرب كردفان: اتّفاقٌ بين المجتمع المحلي وشركات البترول

الموت يغيب الصحفي الرياضي محجوب عبد الرحمن

رئيس اتحاد الكرة د. معتصم جعفر: لم أعد رئيساً لمجموعة بعينها وأقف على مسافة واحدة من الجميع

صحيفة الصيحة:

الأمين داؤود: سياسيون يريدون مقعدًا في المعارضة والحكومة

عسكوري لـ”الصيحة”: اللاءات الثلاثة نهج شمولي

إغلاق طرق في الخرطوم بأمر الثوار

محافظ المركزي: لم أتقدّم باستقالتي

أمطار تدشّن حصاد القمح بالشمالية

صحيفة الانتباهة:

خلافات حادة بين حميدتي وجبريل بسبب الذهب

الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم المجاعة بضعفين في السودان خلال أشهر

توجيه تهم إلى عوض الجاز في قضية سكر مشكور

وفاة شخص دون علم أسرته حتى تحوله إلى هيكل عظمي

تعثّر فتح حسابات بنكية لشركات زراعية بسبب إجراءات حكومية

صحيفة اليوم التالي:

واشنطن بوست: أمريكا تبدأ محاكمة سوداني بتهمة الإرهاب

بنك السودان يلتزم بتوفير النقد الأجنبي للمصارف

والي الشمالية يعلن توحيد نافذة الاستثمار بالولاية

“الثورية” تدعو لحوارٍ بين العسكر والمدنيين لإنهاء الأزمة

عرمان: لا أتّفق مع عقار حول الموقف من قرارات البرهان

صحيفة الحراك السياسي:

شيبة ضرار: عتاد الدعم السريع للتعدين في”هيا” يحرّر”شلاتين”

وزير النقل لـ”الحراك السياسي”: الموانئ ستظلّ عصية على الاستئجار

السعودية تضع شرطًا جديدًا لاستئناف صادر الماشية

احتجاجات في نيالا بعد نزع محلات تجارية لرجل أعمال

“الحرية والتغيير”: حزب الأمة لا يخوض حوار مع العسكر نيابةً عنّا

صحيفة الوطن:

المحكمة توجه تهمة خيانة الأملنة لـ “عوض الجاز”

الكشف عن ملايين الأطنان من المعادن بالبحر الأحمر

لجان المقاومة تعلن تسيير “8” مواكب في “6” أبريل

مجموعة مسلحة تسطو على محل تجاري بالخرطوم

صحيفة أخبار اليوم :

بنك السودان يحذر من التعامل بكافة أنواع العملات المشفرة

غضب و استياء من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والضرورية

عرمان يقر بالخلاف مع مالك عقار حول الموقف من بيان البرهان في 25 أكتوبر

افتتاح قاعة ” خضر الشريف” بأمانة الشؤون العلمية بعد إعادة تأهيلها

عاصم البلال يكتب: دخرى الحوبة .. البروف فدوى

صحيفة النيل الدولية:

الشروع في تسهيل إجراءات عودة السودانيين من ليبيا

لجنة أمن الخرطوم: حركة السير بالولاية اليوم الاثنين كالمعتاد

تحذير من تفاقم المجاعة في السودان خلال الأشهر القادمة

البنك المركزي: استجبنا لكل طلبات عملائنا من النقد الاجنبي

الخرطوم: (كوش نيوز)