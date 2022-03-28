متى يجب رفع القدمين عند ارتفاع ضغط الدم ؟





يعد رفع القدمين عند ارتفاع الضغط من الممارسات المفيدة التي قد تساعد في التخفيف من الضغط، تابع المقال الآتي لتعرف أكثر عن ذلك:

رفع القدمين عند ارتفاع الضغط

يعد رفع القدمين من الممارسات التي يجب اتباعها أو تجنبها تبعًا لحالة المريض، وهي كما يأتي:

رفع القدمين عند ارتفاع ضغط الدم

يعد رفع القدمين عند ارتفاع الضغط من الأمور التي يجب تجنبها، ويرجع ذلك إلى أن رفع القدمين يزيد من ضغط الدم، كما أن هذه الطريقة تستخدم لعلاج حالات انخفاض الضغط.

أجريت أحد الدراسات على مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الضغط، حيث كانت النتائج تشير إلى أن رفع الساقين لمدة 7 دقائق يعمل على رفع الضغط بمقدار 4 ملليمتر زئبق.

رفع القدمين عند ارتفاع الضغط في القدمين

من الملاحظات الهامة فيما يتعلق برفع القدمين عند الشعور بالضغط في القدمين ما يأتي:

يؤدي الوقوف لفترات طويلة إلى الضغط على الأوعية الدموية في القدمين، ما يسبب تورم وألم في الساقين والقدمين.

يمكن أن يؤدي الوقوف لفترات طويلة إلى تجمع الدم في أوردة الساقين، ما يؤدي إلى زيادة الضغط في هذه الأوردة والتي بدورها قد تساهم في تطوير حالات مرضية مثل الدوالي.

يعد رفع القدمين عند الشعور بالضغط الناجم عن هذه الحالات من الأمور المفيدة التي قد تغني عن استعمال الأدوية أو زيارة الطبيب أو الإصابة بحالات مرضية ما.

يساعد رفع القدمين على خفض الضغط في القدمين، حيث تساعد قوة الجاذبية على تحريك السوائل من الساقين نحو القلب مما يقلل من الشعور بالضغط، ومن الجدير بالذكر أنه كلما زاد التورم زادت الحاجة إلى رفع الساقين لفترة أطول.

كيف يمكن رفع القدمين بطريقة صحيحة؟

من الملاحظات الهامة التي يمكن تساعدك على رفع القدمين بطريقة صحيحة ما يأتي:

رفع القدمين فوق مستوى القلب: يفضل رفع الساقين بما يكفي فوق مستوى القلب، ويمكن الاستعانة بوسادة لتحقيق ذلك، حيث يساعد ذلك على التخلص من السوائل المتجمعة في الأطراف ويقلل من الشعور بالألم.

رفع القدمين على فترات: يفضل رفع القدمين على فترات، وذلك من خلال رفع القدمين مدة 20 – 30 دقيقة، ثم أخذ قسط قبل رفعهما مرة أخرى.

تكرار التمرين على مدار اليوم: يفضل القيام بالتمرين 2 – 3 مرات يوميًا لمدة 20 – 30 دقيقة.

يوجد العديد من الفوائد الأخرى لرفع القدمين، وتشمل ما يأتي:

تحسين تدفق الدم إلى المنطقة

تعمل الأوعية الدموية في حالات الوقوف أو الجلوس بجهد إضافي لإعادة الدم إلى القلب، حيث يعود الدم من الساقين إلى القلب بعكس اتجاه الجاذبية، ويساعد على ذلك الصمامات.

عند رفع القدمين إلى مستوى أعلى من مستوى القلب فإن ذلك يجعل تدفق الدم أكثر سهولة إلى الساقين، ويقلل من الضغط على الأوعية الدموية.

تخفيف توتر العضلات

يمكن تخفيف التعب والوجع في الجزء السفلي من الجسم عن طريق رفع الساقين عدة مرات في اليوم، حيث يساعد ذلك على التخفيف من التوتر والضغط على منطقة الساقين والقدمين، كما يقلل من الألم في المنطقة.

زيادة تصريف السوائل الليمفاوية

يتم إفراز السائل الليمفاوي من خلايا الجسم المختلفة، وهو يعمل على نقل السموم بعيدًا ليطردها عبر الطحال. ومن الجدير بالذكر أن الجهاز الليمفاوي لا يحتوي على مضخة لتحريك السائل في جميع أنحاء الجسم، بذلك يمكن للسائل الليمفاوي أن يتراكم في الأطراف السفلية، لذا فإن رفع القدمين يساعد على تحسين التصريف الليمفاوي بحيث يمكن التخلص من السموم بشكل أفضل.

كيف يمكن التعامل مع ارتفاع ضغط الدم؟

بما أن رفع القدمين عند ارتفاع الضغط طريقة خاطئة ويجب تجنبها، إذًا كيف يمكن التعامل مع ارتفاع الضغط؟ نصائح هامة فيما يتعلق بعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم في ما يأتي:

اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على كميات جيدة من الألياف والماء.

تقليل تناول الملح قد الإمكان.

تجنب شرب الكحول.

مراقبة قياسات الضغط بشكل متكرر.

التحكم في التوتر والقلق.

مزمز