شاهد الفيديو الضجة.. فتاة سودانية تفاجئ الثوار والمارة..تحضن شاب وتحاول حمله بين ذراعيها في الشارع العام أمام أحد المتاريس ومتابعون: (يعني الترس عشان الأحضان ما عشان المواطن الغلبان)





فاجأت فتاة سودانية المارة بالشارع العام قبل أن تفاجي مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها وذلك بتصرفها الغريب الذي أقدمت عليه.

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قامت الفتاة التي كانت تقف مع صديقاتها وأحد الشباب أمام إحدى المتاريس التي صنعوها بالعاصمة السودانية الخرطوم تعبيراً عن احتجاجهم ووقفتهم ضد الحكم العسكري الذي يدير البلاد.

الفتاة قامت وبطريقة مباغتة باحتضان الشاب الذي كان يقف بجوارها وصديقاتها وسط دهشة الفتيات والشاب نفسه, ولم تكتفي بذلك حيث حاولت رفع الشاب لأعلى ورفعه بيديها بطريقة أخجلته.



رواد مواقع التواصل الاجتماعي انقسموا في تعليقاتهم ما بين منتقد ومهاجم لتصرف الفتاة وما بين مدافع عنها, في وقت ظهرت فيه طائفة أخرى محايدة ترى أن الأمر عادي ولا يحتاج لنقاشات في ظل هذا الوضع الذي تعيشه البلاد والتي يتوقع من شبابها أكثر من هذا.

منتقدي الفتاة أكدوا أن هذا هو ما يسعى له من ينادون بالمدنية وإغلاق الشوارع حيث كتب أحدهم في تعليق له: (يعني الترس عشان الأحضان ما عشان المواطن الغلبان).

بينما كتب أحد المدافعين: (لماذا لم تنتقدوا تصرفات الكيزان وهجوم العساكر على الثوار…ثم ثانيا قد يكون الشاب أخوها أو قريبها من محارمها فلماذا تحكمون عليهم دون أن تستبينوا من الحقيقة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين