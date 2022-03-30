



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022م

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صحيفة الجريدة‏:

اعتقال قيادات من لجنة المعلمين ‏

لجنة التحقيق: وداد بابكر تمتلك )مربع كامل( بالفردوس سوبا‏

رئيس مجلس جامعة الخرطوم: قرارات البرهان ليس لديها سند قانوني ولا دستوري‏

انخفضت تحويلات المغتربين للشهر الثالث بنسبة بلغت 30% وذلك وفقاً لحركة التداول والتحويلات بالبنوك السودانية‏

البرهان يحل مجالس أمناء الجامعات ويعين مدراء جدد‏

قيادي بالتغيير: نحن لا نعول على مبادرة لبناء الثقة مع العسكر

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صحيفة الحراك السياسي:

جبريل لإدارة مشروع الجزيرة:”ما عندنا قروش” لشراء القمح

منظمة حقوقية تطالب السلطات بنقل المعزول وأعوانه إلى لاهاي دون تأخيرٍ

“الحرية والتغيير”: إجراءات الثقة”مراوغة” من البرهان

روسيا ترسل منحة للسودان”20″ ألف طن من القمح

تحذيرات حكومية من فجوة غذائية ومخاوف من تفاقم الأوضاع لـ”الأسوأ”

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صحيفة السوداني:

مفوضية حقوق الإنسان تطالب بالكشف عن نتائج تحقيق قتل المتظاهرين

الجمارك تنفي فرض أيّ زيادةٍ جديدةٍ على الرسوم الجمركية

البرهان يحلّ مجالس الأمناء ويعفي مدراء الجامعات الحكومية

مقتل العشرات في نزاع أهلي مسلّح بجنوب دارفور

تجمّع المهنيين: هناك اتّجاه للتسورية والشارع هو من يفرض شروطه

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صحيفة الصيحة:

برمة لـ”الصيحة”:”أنا بشتغل لمصلحة المدنيين أكثر من العسكريين”

مسؤول لـ”الصيحة”:توقف قسم جراحة الأطفال بمستشفى أم درمان أكثر من شهرين

البرهان يزور القاهرة اليوم وإنجمينا غدًا

حميدتي يترأس اجتماعًا للجنة تنفيذ اتّفاق سلام الجنوب بالخرطوم

تعيين”30″ مدير جامعة وهيكل استثنائي لرواتب الأساتذة.

النيلين