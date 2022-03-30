معتصم محمود يكتب : السلطان يحسم الجدال





يعقد تنظيم النهضة اليوم مؤتمراً صحفياً للرد على دعوة معتصم جعفر التي أسماها (لم الشمل) .

▫️ دعوة معتصم حتى الآن شخصية ذلك انها صدرت منه لا من عمومية الاتحاد و لا من مجلس الإدارة .

▫️معتصم طرح المبادرة في ختام اجتماع المجلس لكنه لم يتلق اية موافقة لانه ببساطة لم يطلبها .

▫️معتصم أبلغ المجلس بالمبادرة و قال انه لن يعود للمجلس بشأنها ، مكتفياً بلجنة الطوارئ (الرئيس و نوابه).

▫️محاولة إخراج مجلس الإدارة من المبادرة يكشف عن موقف المجلس من المبادرة .

▫️نعم غالب المجلس ضد (لم الشمل) ذلك انها تتعارض مع مصالحهم .

▫️أعضاء المجلس يريدون احتكار السفر و الحوافز و قيادة اللجان و نحو ذلك .

▫️لم الشمل يعني عودة برقو و رفاقه لساحة الاتحاد بما يعني انزواء كثير ممن جلسوا على كراسٍ أكبر من حجمهم .

▫️بعودة السلطان و التيم المرافق لن يقود ادروب و كلكول لجنة المنتخبات .

▫️ ذاك مجرد مثال و هناك المزيد .

▫️لهذا و لغيره يرفض مجلس الإدارة لم الشمل و الدليل نشرة الاتحاد التي اوردت ان المجلس وافق على المبادرة مشترطاً ان لا تتعارض مع النظام الأساسي رغم ان الاشتراط المزعوم لم يحدث لان المبادرة اصلاً لم تُناقش .

▫️ما حدث في الجلسة مجرد إبلاغ من ود جعفر للمجلس دون ابداء رأي او تداول .

▫️معتصم لم يحاول طرح الأمر للتداول او التصويت لأنه يعلم تماماً ان الغلبة في المجلس لعطا المنان .

▫️عيال عطا المنان الذين اسقطوا مقترح عزل غادة و تعيين مجدي كانوا قادرين على إسقاط مقترح لم الشمل لذا زاغ معتصم عن طرح المبادرة للتصويت .

▫️ الرأي عندي ان معتصم زهد في المبادرة بعد موقف مجلس الإدارة منها.

▫️تصريحات معتصم في الحوار تعكس ذلك إذ أورد ان المبادرة لا تعني إسقاط العقوبات !!

▫️يريد للمعارضين إبداء الولاء لاتحاده مع إبقاء العقوبات عليهم !!

▫️اخذ بلا رد !!!

▫️معادلة من طرف واحد !!

▫️ مبادرة بلا محفزات !!

▫️عموماً نحن في انتظار رد برقو وهو المقصود بالمبادرة .

▫️كل الدربكة التي يعيشها الاتحاد سببها برقو و من خلفه كاس .

▫️عدد من منسوبي النهضة التقوا معتصم و قدموا فرائض الولاء و الطاعة من باب (الحرب كر و فر) لكن ذلك لم يغير موازين القوى .

▫️لا تزال النهضة قادرة على قلب الطاولة و الاتحاد لم يستقطب إلا فتات النهضة .

▫️عند السلطان آخر كلام .

صحيفة الصيحة