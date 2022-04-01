«لا استطيع معاشرة زوجتي من غير ما تعمل الحركة دي اعمل ايه؟».. رد ناري غير متوقع من الشيخ مبروك عطية





فاجأ شاب الدكتور مبروك عطية، بسؤال نشره على قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وطلب فيه مساعدته بخصوص العلاقة الزوجية.

«لا استطيع معاشرة زوجتي من غير ما تعمل الحركة دي اعمل ايه؟».. رد ناري غير متوقع من مبروك عطية

وقال له السائل أنه لا يكون قادراً على المجامعة حتى تقوم زوجته باللعب في مكان معين، ولا يدري ماذا يفعل.

وقال مبروك عطية منفعلاً: طب ما تلعب براحتها إذا كان هذا يناسبك، لكن الأصل الأصيل هو الطب والدواء، إفرض المدام ملهاش مزاج تلعب تفشل.. الحياة ساعتها مش هتستمر.

مضيفاً: عليك وعلى الطبيب هو المفتي.. إشرح له كل حاجه واحكي له كل حاجه، وهو بإذن الله سيجلب لك الدواء النافع.

وكالات: (كوش نيوز)