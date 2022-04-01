حرب روسيا وأوكرانيا.. هكذا أصبحت هواتف الجنود أداة لقتلهم!





قدم الجيش الأوكراني عدة نصائح لجنوده لمواجهة خطر استخدام الهواتف المحمولة في مواقع القتال، بحسب تقرير لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

ومن ضمن النصائح “عندما يسمع الجندي (صوت) طائرة مسيّرة، لديه 5 ثوان لكي يغادر مكانه ويركض، فالصاروخ يطير بهذه السرعة”.

وظهرت أدلة جديدة على استخدام شبكات الهواتف كأداة في الحرب المستعرة بأوكرانيا منذ نهاية فبراير، إذ يتتبع كل طرف هواتف الطرف الآخر.

ومن الممكن أيضا أن تحدد بعض أنظمة التتبع موقع الهاتف المحمول مباشرة، عند اتصال أجهزة المحاكاة به، وعلى سبيل المثال يمكن فعل ذلك عن طريق الوصول إلى نظام تحديد الموقع العالمي الخاص بالهاتف.

وأيا كانت الوسيلة المستخدمة في التتبع، فكلها تنتهي بالحصول على نتيجة معقولة لحد ما لتحديد موقع مَن يستخدم الهاتف، لكن التفاصيل الدقيقة لهذه الأنظمة تبقى أسرارا عسكرية طي الكتمان.

لكن بات من المعروف أن الروس يستخدمون في أوكرانيا منظومة “ليير 3″، المكوّنة من طائرتين مسيّرتين ومركز قيادة في شاحنة عسكرية، لتتبع مواقع القوات الأوكرانية.

ويمكن لهذه المنظومة رصد أكثر من 2000 هاتف محمول في مدى يصل إلى 5.4 كيلومتر، مما يتيح إمكانية العثور على مجموعة كاملة من القوات المعادية.

ويعتقد أن القوات الأوكرانية تستخدم تقنية مماثلة.

المرصد