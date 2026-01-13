ترامب يصعّد: 25% رسوم جمركية على أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع المعاملات التجارية مع أي دولة تواصل التعامل تجارياً مع إيران، وذلك اعتباراً من الآن.

ويأتي هذا التصعيد في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فيما يُرجح أن يثير القرار ردود فعل دولية واسعة نظراً لتأثيره المحتمل على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

“كبلر”: النفط الإيراني المخزن في البحر يصل إلى مستوى غير مسبوق

تأتي تصريحات ترامب في وقت قال فيه مسؤولون أميركيون، إن ترامب يميل إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران، لكنه قد يعيد النظر في موقفه تبعا للتطورات الميدانية داخل البلاد والنقاشات الجارية مع مستشاريه.

وأضافوا أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في تنفيذ ضربة أولى يعقبها فتح باب مفاوضات جادة مع طهران حول الملف النووي، وفق ما نقلته “وول ستريت جورنال”، يوم الاثنين.

وقد تؤدي أي ضربات عسكرية إلى إيران إلى تأثيرات كبيرة محتملة على أسعار النفط. وقال الخبير في أسواق النفط محمد الشطي، إن أي تصعيد عسكري محتمل بين إيران وأميركا أو إسرائيل يضيف علاوة مخاطر سياسية مباشرة على أسعار النفط ويدفعها للارتفاع السريع في المرحلة الأولى.

وأضاف الشطي، أن إيران تصدر فعلياً قرابة مليوني برميل يومياً بينما يتراوح إنتاجها حول 3.2 ملايين برميل يومياً.

وبشأن تحركات الولايات المتحدة بشأن فنزويلا، قال الشطي إن الحديث عن استثمارات ضخمة في فنزويلا يعكس رؤية سياسية أكثر من كونه تقييماً فنياً واقعياً.

وتخضع إيران لعقوبات مشددة من واشنطن منذ سنوات. وتشمل أهم وجهات تصدير البضائع الإيرانية الصين والهند، وفقاً لـ “رويترز”.

ولم يصدر عن البيت الأبيض أي وثائق رسمية بشأن هذه السياسة على موقعه الإلكتروني، كما لم تُنشر أي معلومات حول الأساس القانوني الذي سيستند إليه ترامب لفرض الرسوم، أو ما إذا كانت ستشمل جميع شركاء إيران التجاريين.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

انتقادات صينية لنهج ترامب

وانتقدت السفارة الصينية في واشنطن نهج ترامب، مؤكدة أن الصين ستتخذ “جميع التدابير اللازمة” لحماية مصالحها، وتعارض “أي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة وتتجاوز الحدود القانونية”.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن “موقف الصين الرافض لفرض ⁠الرسوم الجمركية بشكل عشوائي ثابت وواضح. إن ‌حروب الرسوم الجمركية والحروب التجارية لا ⁠رابح فيها، والإكراه والضغط لا يحلان المشاكل”.

اليابان وكوريا تراقبان التطورات

وقالت اليابان وكوريا الجنوبية، اللتان أبرمتا اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة العام الماضي، ⁠اليوم الثلاثاء أنهما تراقبان التطورات عن كثب.

وذكرت وزارة التجارة الكورية ‌الجنوبية في بيان “نعتزم اتخاذ أي إجراءات ⁠ضرورية حالما تتضح الإجراءات المحددة للحكومة الأميركية”.

وقال نائب كبير أمناء الوزراء الياباني ماساناو أوزاكي للصحافيين إن طوكيو “ستدرس بعناية مضمون أي إجراءات حالما تتضح، فضلا عن تأثيرها المحتمل ⁠على اليابان، وسترد بما هو مناسب”.

وخاضت إيران حربا استمرت 12 يوما العام الماضي مع إسرائيل حليفة الولايات المتحدة قصفت خلالها قوات أميركية منشآتها ⁠النووية. وتشهد طهران حاليا أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة قد تلتقي بمسؤولين إيرانيين، وإنه على ‌اتصال بالمعارضة الإيرانية، في الوقت الذي يضغط فيه على قادتها، بما في ذلك التهديد بعمل عسكري.

وقالت طهران يوم الاثنين إنها ستبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع واشنطن في وقت يدرس فيه الرئيس الأميركي كيفية الرد على الوضع في إيران.

وخلال 2025، دأب ترامب على التهديد بفرض رسوم جمركية على دول أخرى بسبب علاقاتها مع خصوم الولايات المتحدة، وبسبب سياسات تجارية وصفها بأنها مجحفة بحق واشنطن، وقد فعل ذلك بالفعل.

وتواجه سياسة ترامب التجارية ضغوطا قانونية، إذ تنظر المحكمة العليا الأميركية في إلغاء مجموعة واسعة من الرسوم التي فرضها الرئيس.

ووفقا لأحدث بيانات البنك ‌الدولي، صدّرت إيران منتجات إلى 147 شريكا تجاريا في عام 2022.

العربية نت