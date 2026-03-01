بعد أزمة البنتاغون.. كلود يقفز للمركز الثاني في متجر “أبل”

في تطور لافت بسوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، صعد روبوت الدردشة كلود التابع لشركة أنثروبيك إلى المركز الثاني بين التطبيقات المجانية على متجر التطبيقات الأميركي الخاص بشركة أبل.

وبحسب ما نشره موقع “سي إن بي سي”، جاء التطبيق في المرتبة الثانية خلف تشات جي بي تي التابع لشركة OpenAI، بينما حل جيميناي من “غوغل” في المركز الثالث.

قفزة سريعة في الترتيب

وتشير بيانات شركة تحليلات التطبيقات “SensorTower” إلى أن كلود كان خارج قائمة أفضل 100 تطبيق في نهاية يناير الماضي، قبل أن يتقدم خلال فبراير إلى قائمة العشرين الأوائل، ثم يحقق قفزة سريعة خلال الأيام الأخيرة: من المركز السادس يوم الأربعاء، إلى الرابع الخميس، وصولاً إلى الثاني السبت.

ويبدو أن الجدل الدائر بين “أنثروبيك” ووزارة الدفاع الأميركية لعب دوراً في تسليط الضوء على التطبيق، ما انعكس مباشرة على معدلات التحميل.

خلاف مع البنتاغون

الأزمة بدأت عندما سعت “أنثروبيك” إلى تضمين ضمانات واضحة تمنع استخدام نماذجها في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة أو في تطوير أسلحة مستقلة بالكامل، خلال مفاوضاتها مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

إلا أن الموقف تصاعد بعدما وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام منتجات الشركة، في حين أعلنت وزارة الدفاع تصنيف “أنثروبيك” كتهديد لسلسلة التوريد.

“OpenAI” تدخل على الخط

في المقابل، أعلنت “OpenAI” إبرام اتفاق خاص بها مع البنتاغون، مؤكدة — بحسب تصريحات رئيسها التنفيذي سام ألتمان— أن الاتفاق يتضمن ضوابط تتعلق بعدم استخدام تقنياتها في المراقبة الداخلية الواسعة أو في أنظمة الأسلحة المستقلة.

سباق نفوذ يتجاوز التقنية

تعكس هذه التطورات أن المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على الابتكار التقني أو عدد المستخدمين، بل امتدت إلى ميدان السياسات العامة والأمن القومي.

وفي ظل تصاعد الاهتمام الحكومي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قد يصبح الموقف من القضايا الأخلاقية والعسكرية عاملاً حاسماً في تشكيل خريطة السوق خلال المرحلة المقبلة.

العربيه نت