شاومي تطلقXiaomi 17 وXiaomi 17 Ultra عالميًا.. سعر ومواصفات الهاتفين

أطلقت شركة شاومي الصينية، يوم السبت، هاتف Xiaomi 17 Ultra مع قدرات تصوير متقدمة، قبل انعقاد المؤتمر العالمي للجوال (MWC) في برشلونة.

وتعاونت “شاومي” مع شركة لايكا الألمانية لصناعة الكاميرات لإطلاق هاتف Xiaomi 17 Ultra تحت علامتها التجارية المشتركة. وكجزء من هذه الشراكة، تستخدم “شاومي” عدسات لايكا وتُصمم فلاتر مستوحاة من أسلوب الشركة الألمانية.

المواصفات

يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل وفتحة عدسة f/1.67، بحجم 1 بوصة، بحسب تقرير لموقع “تك كرانش” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه “العربية Business”.

لكن الميزة الأبرز هي كاميرا التقريب بدقة 200 ميغابكسل، والتي تتميز ببعد بؤري متغير يتراوح بين 75 و100 ملم. وهذا يعني إمكانية التكبير البصري من بين 3.2x و4.3x. ويضم الهاتف أيضًا كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

يأتي الهاتف ببطارية سعة 6,000 مللي أمبير (بينما تأتي النسخة الصينية ببطارية أكبر سعة 6800 مللي أمبير). يمكن شحن الهاتف باستخدام شاحن “USB PD-PPS” بقوة 90 واط، كما يدعم تقنية الشحن اللاسلكي “هايبر تشارج” من شاومي بقوة 50 واط.

يضم الجهاز شاشة “OLED” من نوع “Xiaomi HyperRGB” بقياس 6.9 بوصة، محمية بزجاج “Shield Glass 3.0” الخاص بشاومي.

واختارت الشركة أحدث معالج “Snapdragon 8 Elite Gen 5” من “كوالكوم”، وهو المعالج نفسه المستخدم في سلسلة هواتف Galaxy S26 الجديدة من شركة سامسونغ.

وتُصدر “شاومي” إصدار لايكا الخاص من الهاتف احتفالًا بمرور 100 عام على تأسيس شركة الكاميرات. يتميز الجهاز بهيكل متين مصنوع من سبيكة من الألومنيوم مع طبقة نهائية من النيكل المؤكسد. وقد أضافت “شاومي” أيضًا سمة لايكا على مستوى البرمجيات.

ويحتوي الجهاز على حلقة دوّارة تحاكي ميزة التقريب في الكاميرات التقليدية. كما يضم الإصدار الخاص وضعًا يُسمّى “Leica Essential Mode”، يتضمن فلاتر تعيد إنشاء الصور بأسلوب كاميرتي “Leica M9″ و”Leica M3”.

أطلقت “شاومي” هاتف Xiaomi 17 الأساسي ببطارية أكبر بسعة 6,330 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط باستخدام تقنية الشحن الفائق هايبر تشارج.

ملحقات

تطلق “شاومي” ملحقين للتصوير الفوتوغرافي لهاتف Xiaomi 17 Ultra. ويشمل هذان الملحقان “Xiaomi 17 Ultra Photography Kit” وهو ملحق يتصل عبر البلوتوث، ويأتي كوحدة تُثبت على الهاتف، ويضم زر غالق ثنائي المراحل وزرًا مخصصًا لتسجيل الفيديو.

أما ملحق “Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro” فيُحاكي الكاميرات التقليدية بتصميمه الجلدي، وزر تسجيل الفيديو، وزر غالق قابل للفصل، وخاصية التحكم في التكبير/التصغير. يتصل هذا الملحق عبر منفذ USB-C، ويحتوي أيضًا على بطارية سعة 2,000 مللي أمبير.

باستخدام هذا الملحق، يُمكن للمستخدمين أيضًا استخدام وضع تصوير سريع جديد في الهاتف يُسمى “Fastshot”.

السعر والتوافر

ستطرح “شاومي” هذه الهواتف في أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

ويبدأ سعر Xiaomi 17 من 999 يورو، بينما يبدأ سعر Xiaomi 17 Ultra من 1499 يورو. ويأتي إصدار لايكا بذاكرة عشوائية 16 غيغابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت، بسعر 1999 يورو.

ويبلغ سعر ملحق “Xiaomi 17 Ultra Photography Kit” نحو 99.99 يورو، في حين يبلغ سعر ملحق “Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro” نحو 199.99 يورو.

العربيه نت