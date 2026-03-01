عقب القصف الإيراني.. محمد بن سلمان يجري اتصالات بالقادة الخليجيين

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالات هاتفية مع عدد من القادة الخليجيين على خلفية الاستهداف الإيراني لدولهم السبت.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إن رئيس البلاد محمد بن زايد، تلقى اتصالا هاتفيا من بن سلمان، بحثا خلاله التطورات في المنطقة، والاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة.

وأعرب ولي عهد السعودية عن استنكار المملكة للاعتداءات وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الإمارات، ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

من جانبه عبر بن زايد عن شكره وتقديره لموقف المملكة العربية السعودية وتضامنها الأخوي ودعمها دولة الإمارات، محذرا من العواقب الوخيمة لاستمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي من خلال مثل هذه الاعتداءات.

كذلك، أجرى ولي عهد السعودية اتصالا هاتفية مع أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، اطمأن خلاله على دولة الكويت وقيادتها وشعبها بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف الأراضي الكويتية.

وبحسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أعرب محمد بن سلمان، عن استنكار وإدانة السعودية الشديدين لهذا التعدي السافر والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: وام+ كونا