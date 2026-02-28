انقطاع الإنترنت في أجزاء من إيران بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي الأميركي

تراجع الاتصال بالإنترنت في إيران إلى 54% من المستويات المعتادة، وفقًا لمجموعة “نت بلوكس” المتخصصة في مراقبة حرية الإنترنت، وذلك في ظل تعرض البلاد لضربات عسكرية من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت “نت بلوكس”، عبر حسابها على منصة إكس يوم السبت، إن البيانات الحية تُظهر حدوث اضطراب في أجزاء من إيران، بما في ذلك العاصمة طهران.

وأضافت المجموعة أن “بيانات الشبكة تُظهر أن إيران تشهد حاليًا انقطاعًا شبه كامل للإنترنت، حيث بلغ الاتصال على مستوى البلاد 4% فقط من مستوياتها الطبيعية”.

وأشارت إلى أن انقطاع الإنترنت حاليًا يُشابه الإجراءات المُتبعة خلال حرب العام الماضي مع إسرائيل.

وتعمد إيران كثيرًا إلى قطع الإنترنت في أوقات الاضطرابات. ففي الشهر الماضي، حجب النظام الإنترنت على مستوى البلاد خلال احتجاجات مناهضة للحكومة أسفرت عن مقتل الآلاف.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) يوم السبت أنها تعرضت لاختراق لفترة وجيزة.

وأعلنت إسرائيل والولايات المتحدة، يوم السبت، شن ضربات على إيران، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها تهدف إلى تدمير الصواريخ الإيرانية وإبادة أسطولها البحري.

