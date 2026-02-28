هجوم على قاعدة في المنامة.. وقطر تعترض صواريخ إيرانية

أعلنت وكالة أنباء البحرين، السبت، تعرض مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس في المملكة لهجوم صاروخي.

وأكد مركز الاتصال الوطني وقوع “اعتداءات استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود المملكة، تم إطلاقها من خارج أراضيها، في انتهاك سافر لسيادة البحرين وأمنها”.

وأضاف أن الجهات الأمنية والعسكرية المختصة باشرت فورا تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة

وأفادت وكالات أنباء أن دوي انفجارات سمعت في المنامة، السبت، عقب إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء البحرين.

وأعلنت الداخلية البحرينية تفعيل صفارات الإنذار، وحثت السكان على التوجه إلى أقرب مكان آمن.

وفي السياق ذاته، دوت صفارات الإنذار قرب قاعدة العديد الأميركية في قطر، بينما أعلنت وزارة الدفاع القطرية “إسقاط صواريخ استهدفت قطر”.

كما أرسلت الحكومة القطرية تنبيها عبر الهواتف المحمولة، تحذر فيه من الاقتراب من المنشآت العسكرية وتنصح السكان بالبقاء في أماكنهم.

البحرين تعلن تعرض قاعدة أميركية على أراضيها لهجوم صاروخي #سوشال_سكاي #البحرين pic.twitter.com/jziMmMnB6i — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) February 28, 2026

وحذرت السفارة الأميركية لدى رعاياها بضرورة الاحتماء حتى إشعار آخر، محذرة من اقتراب صواريخ وضربات وشيكة.

وأعلنت قطر إيقاف حركة الطيران مؤقتا كإجراء احترازي.

وفي الكويت أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي تعاملت ﻣﻊ ﺻﻮارﯾﺦ ﺗﻢ رﺻدها ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﻮي، وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﯿﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺷﺘﺒﺎك اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ.

كما دعت اﻟﺠﻤﯿﻊ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرھﺎ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﻋﺪم اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ الإشاعات أو اﻷﺧﺒﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ.

وتأتي هذه التطورات في سياق الحرب التي أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل شنها على إيران، في وقت سابق من السبت.

وقال مسؤول إيراني لـ”رويترز”، إن إيران قادرة على استهداف جميع القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة.

سكاي نيوز