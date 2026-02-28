البحرين: هجوم صاروخي على مركز خدمات الأسطول الخامس الأميركي

بعد إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران، بدأ رد طهران.

إذ أعلنت البحرين اليوم السبت أن هجوماً صاروخياً طال مركز خدمات الأسطول الخامس الأميركي.

كما أفاد شهود بسماع دوي انفجار هائل في أبوظبي، وفق رويترز.

من جهته، أعلن الجيش الأردني أن سلاح الجو التابع له يقوم بتنفيذ طلعات جوية لـ”حماية سماء” البلاد وصون سيادتها.

وقال في بيان إن الأصوات التي تُسمع في سماء عدد من مناطق الأردن تعود إلى طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي تنفذ طلعات جوية اعتيادية، مؤكداً أن قواته تواصل القيام بواجبها الوطني في حماية سماء الأردن وصون سيادتها “بكل كفاءة واقتدار”.

بدورها أكدت قطر اليوم أن الأوضاع داخلها “مستقرة وآمنة” وأنها تتابع الأوضاع عن قرب.

وأكدت وزارة الداخلية القطرية في بيان على “إكس” أنه، في ضوء الهجمات على إيران، فإن الأوضاع داخل قطر مستقرة وآمنة، ولا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات تستدعي القلق على مستوى الأمن الداخلي.

كما أضافت أن “الجهات الأمنية المختصة تتابع الموقف على مدار الساعة ضمن منظومة عمل ميدانية وتشغيلية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يضمن الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار، واستمرارية الخدمات دون تأثير”.

العربية نت