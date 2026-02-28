افادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع انفجارات عنيفة في طهران ومناطق متفرقة في إيران إثر الهجمات الإسرائيلية

وبحسب تقارير موثوقة، بدأ الهجوم على إيران من قبل إسرائيل في وسط مدينة طهران، ووقعت عدة انفجارات عنيفة.

وأحد الانفجارات كان قرب ميدان فلسطين وبالقرب من شارع وصال، في منطقة تقاطع انقلاب.

وتشير المشاهدات إلى أن موجة الانفجار الشديدة، التي يُحتمل أنها ناجمة عن عدة قنابل أو صواريخ موجهة، أدت إلى تحطم زجاج المحال التجارية والمنازل في شارع وصال وتقاطع انقلاب بشكل كامل.

وكانت شدة موجة الانفجار قوية إلى درجة أنها اقتلعت حواجز مسار الحافلات السريعة (BRT) من أماكنها، كما تعرضت أجزاء من بعض المباني لتضرر في الجدران، وهو ما يدل على قوة وحجم الانفجار الكبير.

وذكرت وكالة أنباء فارس بأن دويّ انفجارات سُمع أيضًا في أصفهان وقم وكرج وكرمانشاه.

كما تم سماع صوت انفجار في مدينة تبريز بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران

وأفادت وكالة مهر بأنه تم قطع الهواتف المحمولة في بعض مناطق طهران

كما تم إغلاق المجال الجوي لكامل البلاد حيث أعلن مجيد أخوان، المتحدث باسم منظمة الطيران المدني، في حديثه لمراسل مهر أنه وبناءً على الإشعار الملاحي (NOTAM) الصادر، تم إغلاق المجال الجوي لكامل البلاد حتى إشعار آخر.

من جهته أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان ابراهيم عزيزي في منشور على منصة اكس: “نهاية هذه الهجمات لم تعد بيدكم”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي عن استنفار كامل في مستشفيات البلاد، ويؤكد على إثر سماع دوي انفجار، تم إرسال سيارات الإسعاف إلى وسط المدينة.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن العدد المحتمل للإصابات والمناطق المحددة فور التأكد منها.

المصدر: RT