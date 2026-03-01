الاستيقاظ في الخامسة صباحًا قد يزيد إنتاجيتك.. لكن ليس للجميع

تعج منصات التواصل بصور أشخاص أنهوا تمارينهم ودوّنوا أهدافهم قبل شروق الشمس، ويؤكد كثير من مدربي الإنتاجية أن الاستيقاظ في الخامسة صباحًا هو العادة التي تفصل “الناجحين” عن غيرهم.. لكن الأبحاث العلمية تقول إن الصورة أكثر تعقيدًا.

ويعتمد تأثير الاستيقاظ المبكر على ما يُعرف ب”النمط الزمني” (Chronotype)، أي الساعة البيولوجية التي تحدد متى نشعر بالنشاط أو النعاس. فبعض الأشخاص بطبيعتهم “طيور مبكرة” (Morning types)، يستيقظون بسهولة ويشعرون باليقظة سريعًا، بينما آخرون “ليليون” (Evening types)، يكونون أكثر نشاطًا في المساء ويبلغ أداؤهم ذروته لاحقًا في اليوم. والغالبية تقع في منطقة وسطى بين النمطين.

وبحسب تقرير نشر في موقع “ScienceAlert” العلمي، تشير الأبحاث إلى أن هذا النمط يتأثر بالجينات ويتغير عبر العمر؛ فالمراهقون يميلون إلى السهر، بينما يتجه كبار السن إلى النوم والاستيقاظ مبكرًا.

ووجدت دراسات عديدة أن أصحاب النمط الصباحي يحققون أداءً أكاديميًا أفضل، ويميلون إلى نمط حياة صحي أكثر، مع معدلات أقل للتدخين. لكن الباحثين يفسرون ذلك جزئيًا بأن المجتمع نفسه مُصمَّم على جداول تبدأ مبكرًا. أي أن من تتوافق ساعتهم البيولوجية مع هذه الجداول يبدون أكثر إنتاجية ببساطة لأنهم يعملون في وقت ذروة نشاطهم الطبيعي.

وعندما يُجبر شخص ليلي على الاستيقاظ مبكرًا باستمرار، ينشأ ما يُسمى ب”الاضطراب الزمني الاجتماعي”، أي الفرق بين ساعته البيولوجية وجدوله اليومي. وهذا الخلل ارتبط في دراسات بعدة مشكلات، منها ضعف الأداء الأكاديمي وتراجع المزاج وزيادة خطر السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري، إضافة إلى الإرهاق المزمن.

وبمعنى آخر، فإن الاستيقاظ المبكر لا يصنع النجاح تلقائيًا، بل قد يؤدي إلى نقص النوم وتراجع التركيز إذا تعارض مع طبيعتك البيولوجية.

لماذا يبدو الأمر ناجحًا في البداية؟

ويشعر كثيرون باندفاع وحماس عند تجربة روتين الخامسة صباحًا، لكن الباحثين يوضحون أن هذا التأثير غالبًا ما يكون نتيجة الحافز الجديد، لا تغيرًا حقيقيًا في الساعة البيولوجية. ومع مرور الوقت، قد يصبح الالتزام صعبًا إذا لم يكن متوافقًا مع نمطك الطبيعي.

ولمعرفة نمطك الزمني، يمكنك ملاحظة ذلك عبر تتبع مواعيد نومك واستيقاظك في أيام الإجازة، ومراقبة الوقت الذي تشعر فيه بأعلى طاقة، وملاحظة سرعة نومك (إذا استغرقت أقل من 30 دقيقة للنوم، فالتوقيت غالبًا مناسب لك)، ومتابعة استجابتك لتغيير التوقيت الصيفي.

ويوضح الخبراء أن تغيير نمط النوم جذريًا صعب، لكن يمكن إجراء تعديلات بسيطة، مثل التعرض للضوء الطبيعي صباحًا وتقليل الشاشات مساءً والتدرج في تقديم موعد النوم بدلًا من تقديم موعد الاستيقاظ مباشرة.. ومع ذلك، تبقى البيولوجيا هي العامل الحاسم.

والخلاصة أن الاستيقاظ في الخامسة صباحًا ليس وصفة سحرية للنجاح، فالإنتاجية الحقيقية تتحقق عندما يتماشى جدولك اليومي مع ساعتك البيولوجية.. والسر ليس في الاستيقاظ أبكر، بل في معرفة متى يعمل دماغك بأفضل كفاءة.

العربيه نت