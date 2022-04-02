شاهد الفيديو: إطلاق الأغنية الرسمية الأولى لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™





تمّ يوم الجمعة إطلاق الأغنية الرسمية الأولى لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.وتعدّ أغنية “هيّا هيّا”، أولى الأغاني الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، ويشارك في أدائها النجم الأميركي ترينيداد كاردونا، والمغني الإفريقي الشهير دافيدو، والفنانة القطرية عائشة.



وتعتبر “هيّا هيّا” أول أغنية مستلهمة من الموسيقى الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ ضمن سلسلة أغاني تُطرح تباعاً من الآن وحتى بداية المونديال لتُشكل ألبوماً غنائياً في تجربة أولى في تاريخ بطولات كأس العالم.



المصدر

beIN SPORTS