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شاهد الفيديو: إطلاق الأغنية الرسمية الأولى لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™

2022/04/02
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قطر 2022

تمّ يوم الجمعة إطلاق الأغنية الرسمية الأولى لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.وتعدّ أغنية “هيّا هيّا”، أولى الأغاني الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، ويشارك في أدائها النجم الأميركي ترينيداد كاردونا، والمغني الإفريقي الشهير دافيدو، والفنانة القطرية عائشة.

وتعتبر “هيّا هيّا” أول أغنية مستلهمة من الموسيقى الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ ضمن سلسلة أغاني تُطرح تباعاً من الآن وحتى بداية المونديال لتُشكل ألبوماً غنائياً في تجربة أولى في تاريخ بطولات كأس العالم.

المصدر
beIN SPORTS

2022/04/02
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