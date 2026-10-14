الكشف عن راتب رئيس “فيفا”.. تعهد رسمي بالمساءلة بشأن فضيحة رواتب إنفانتينو

تعهد أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمساءلة جياني إنفانتينو بشدة بشأن مزاعم إخفاقه في الإفصاح على نحو سليم عن “راتب ثان” تبلغ قيمته 1.3 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يجتمع كبار المسؤولين في كرة القدم، يوم الخميس، بعدما نفى الاتحاد الدولي “بشدة” ارتكاب أي مخالفات تتعلق بدخل إضافي حصل عليه إنفانتينو، بخلاف راتبه البالغ 4 ملايين جنيه إسترليني في عام 2024.

وتظهر إقرارات ضريبية مقدمة إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية أن شركة تابعة لفيفا، تتولى إدارة شؤون كأس العالم الأخير، دفعت لإنفانتينو 1.76 مليون دولار، بما يعادل 1.3 مليون جنيه إسترليني، إلا أن هذا المبلغ لم يرد في التقرير السنوي للاتحاد الدولي.

وكان فيفا قد أعلن أن إنفانتينو حصل على 4.27 مليون فرنك سويسري، أي نحو 3.88 مليون جنيه إسترليني، خلال عام 2024.

وكان إنفانتينو يستعد لحضور أحد أهم الاجتماعات مع أعضاء مجلس فيفا الـ36 الآخرين، يوم الخميس، إذ خصص وقت لمناقشة أبرز القضايا المثيرة للجدل التي أحاطت برئيس الاتحاد الدولي خلال العام الماضي أو نحو ذلك.

ومن المتوقع أن تتحدث ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ونائبة رئيس فيفا، خلال الاجتماع، بعدما وجهت رسالة إلى إنفانتينو طالبته فيها بالكشف عن جميع الوثائق والملفات المتعلقة بخطته التي تراجع عنها لبيع حقوق كأس العالم، وكذلك قرار تعليق العقوبة المفروضة على فولارين بالوغون، مهاجم منتخب الولايات المتحدة.

كما يتضمن جدول الأعمال فقرة مخصصة لمناقشة جائزة السلام المثيرة للجدل التي أطلقها فيفا، وهو ما قد يضع إنفانتينو في موقف محرج، إذ لم يقدم حتى الآن إلى المجلس أي ترشيح للجائزة هذا العام، بعدما منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النسخة السنوية الأولى منها بقرار منفرد في ديسمبر الماضي.

وتنص لوائح فيفا على ضرورة إعلان “التعويضات المالية الفردية التي يحصل عليها رئيس فيفا… على الملأ”.

وسارع الاتحاد الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى نفي ارتكاب أي مخالفات، وجاء في بيان له: “لا يدفع فيفا راتبا ثانيا لرئيسه، ويلتزم بجميع متطلبات الإفصاح المتعلقة بالتعويضات المالية، وتحدد اللجنة الفرعية المستقلة المعنية بالتعويضات الراتب السنوي لرئيس فيفا، إلى جانب المزايا التعاقدية الأخرى”.

وأضاف البيان: “يرفض فيفا بشدة أي ادعاءات بأنه أخفق في الكشف عن أي معلومات مالية أو انتهك لوائحه. وتخضع حسابات الاتحاد لتدقيق مستقل، كما تتوافق جميع الإفصاحات مع اللوائح الضريبية في سويسرا والولايات المتحدة وغيرها من الدول”.

وأكد الاتحاد الدولي أنه “يركز بالكامل على اجتماع مجلس فيفا المقرر يوم الخميس، ويتطلع إلى مناقشة أعضائه بشأن مواصلة تطوير اللعبة، عقب أنجح نسخة من كأس العالم في التاريخ”.

وتأتي الضجة المتعلقة بالمدفوعات التي حصل عليها إنفانتينو في عام 2024، بالتزامن مع الكشف عن تفاصيل صفقة مربحة أبرمها فيفا لاستئجار مكتب في “برج ترامب” بمدينة مانهاتن في نيويورك.

روسيا اليوم