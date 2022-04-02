طه مدثر يكتب: البرهان والإمام الجائر!!





(1) أن مهنة الوزير أو المستشار.هي ضرورة لابد منها لأي حاكم أو سلطان أو رئيس.وكما جاء في النص القرآني.وعلى لسان سيدنا موسى عليه السلام.فان مهمة الوزير .(أشدد به ازري*.واشركه في امري.*).ولابد للوزير أو المستشار.من شروط أرى من ضمنها.عفة اليد واللسان.وتقديم النصيحة الخالصة لولي الأمر.وان لا يطيع السلطان بمعصية خالقه.وان يكون ملما بشئون وامور الرعية عموما.مشفقا عليهم.قاضيا لحوائجهم. (2) ورجاءا لا تتعب نفسك وتبحث عن مثل هذا الوزير الذى يخلص النصيحة للحاكم .ولا مثل ذاك المستشار الذي على الأقل يتفقد الرعية.فالوزير أو المستشار في ايامنا هذه اينما توجهه لا يأتي بخير.ودونكم(عينات) الوزراء والمستشارين.الذين ساروا فى ركاب السلطة الإنقلابية.ولسان حال بعضهم يتمثل قول ذلك الشاعر الذي اضطر للركوب الحمار فقال (وما عن رضى كان الحمار مطيتي ولكن من يمشى سيرضى بما ركب)!! (3) وقبل ايام خلت من ايامنا الكالحة السوداء.والمتسارعة الهبوط نحو جرف هار.اصدر رئيس مجلس السيادة الانقلابي.الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.قرارا.(بحل مجلس أمناء الجامعات السودانيه الحكومية.ودعا الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ)والغريب في أمر مثل هذه القرارات.التي تتعلق بقطع ارزاق الناس أو التضييق عليهم.نراها سريعة التنفيذ!! (4) والسؤال هنا هل كلف سعادة رئيس مجلس السيادة الانقلابي نفسه واتصل بوزير التعليم العالي والبحث العلمي.محمد حسن دهب.وابلغه عزمه على حل تلك المجالس؟ام أن السيد دهب مثله مثل راعي الضأن في خلاه.قد سمع الخبر عبر الإذاعة أو التلفزيون؟وهل استشار السلطان البرهان.مستشاره الاعلامي.النابغة والعلامة ودرة عصره وفريد زمانه الدكتور العميد الطاهر ابوهاجه؟وسأله (نعمل شنو لاساتذة الجامعات ديل)؟وفي هذا المقام يبدو لي وزراء ومستشارو فرعون. كانوا افضل من وزراء ومستشارو البرهان.وعندما طلب الفرعون رأيهم فيما جاء به سيدنا موسى عليه السلام.وماذا يفعل به؟.فقالوا (ارجه واخاه)إلى الغد.. (5) ولكن هنا بالسودان.أرى أنه توجد بطانة واحدة.بطانة تحض الحاكم على الشر.وتتماهى معه.وتولي وجهها شطر مايأتي من قبله. .فان حل مجلس أمناء الجامعات الحكومية.لن يحل مشكلة الجامعات.وتعيين مجلس أمناء جدد. سيزيد الطين(بلات جديدة.)وغدا لناظره لقريب (6) وكما قالوا لا يصلح السلطان إلا بالوزراء والاعوان.واذا كان وزراء واعوان البرهان.المعروفين و المعلومين لديكم.فكيف يكون صلاح البرهان.؟.وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم.ان أشد الناس عذابا يوم القيامة.الامام الجائر.ونهدي هذا الحديث الشريف.للسيد البرهان.(عشان مايجي يوم القيامة ويقول ماسمعت بالحديث دا).ولا كيف؟.

صحيفة الجريدة