إسماعيل حسن يكتب : وانتهت الحدوتة





* على ما أعتقد.. مشاركة المريخ في بطولة الأندية الأفريقية هذا العام كانت في مجملها أشبه بالحدوتة!!!

* حدوتة مثيرة ساخنة تحتمل كل السِّيناريوهات وأي نهاية…

* لو نال البطولة أو الوصافة أو البرونزية، أو وصل ربع النهائي، فهو حسب المُستويات التي قدمها كان يستحق..

* ولو خرج من الدور الأول أو من الـــ16 أو من المجموعات، لما كان في الأمر عجب…

* ألم أقل لكم إنّ مُشاركة المريخ في البطولة الأفريقية هذا العام أشبه بالحدوتة.

* مُشاركة اكتنفتها الكثير من المواقف والغرائب والعجائب..

* صراعات إدارية بدأت منذ عامين ولم تَنتهِ حتى الآن… ولا نظنها ستنتهي.

* مجلس مفكك من أول يوم لانتخاباته وحتى أمس..

* رئيسه في جهة ونائبه الأول في جهة ونائبه للشؤون الرياضية في جهة وأمين الخزينة في جهة ونائبه في جهة.. ونائب الرئيس للشؤون القانونية مُستقيل ليهو مدة، والأعضاء نصهم كُومبارس والنص التاني لا أسمع لا أفهم لا أرى..

* عموماً خسر المريخ أمس مباراته الأخيرة في البطولة الأفريقية، بعد أن حل في المركز (الطيش) لمجموعته، وإن كان هذا المركز لا يتناسب مع المُستوى الذي قدّمه الفريق في البطولة، فإنّه يتناسب جداً مع المجلس الذي يُديره…

* شخصياً وصلت منذ فترة طويلة لقناعة تامّة بأنّ مجلس حازم لا يختلف عن مجلس سوداكال… وإنه ليس بحجم مريخنا العظيم… وأن الرئيس الحالي ما عندو اي فرق من الرئيس السابق..

* لم اعترف بذلك من قبل لأن الفريق كان في المُنافسة، ولكننا بعد أن غادر لن نصمت على الإطلاق.. ونصيحتي لأهل المريخ عموماً، ولأعضاء الجمعية العمومية على وجه الخُصوص، أن يسارعوا إلى سحب الثقة من هذا المجلس بعد أن تأكّد تماماً أنه ليس بالمجلس المناسب للمريخ العظيم…

* صحيح أن فيه شخصيات جديرة بالتقدير والاحترام.. ولكنه كمنظومة صفر على الشمال.. وأواصل..

آخر السطور

* نفسي أعرف لماذا يتعامل بعض لاعبينا مع الكرة وكأنّها قنبلة أو ديناميت.. ويتراجفون أمامها؟؟!!

* إنها أنبوبة مليئة بالهواء، وكلما تعاملت معها برقة، كلما كانت طوع قدميك… اللهم طولك يا روح..

* غباء منقطع النظير…

* الجزولي لاعب محلي لا يُفيد في المباريات الأفريقية… وكذلك بخيت خميس لاعب حريف وكل شيء، لكنه “كبكابة” شديد.. ويقيني أن هدفين من ثلاثية صن داونز في شباكنا أمس، يتحمّل مسؤوليتهما هو..

* وكفى.

صحيفة الصيحة