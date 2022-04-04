



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 4 أبريل 2022م

صحيفة الصيحة:

بوساطة حميدتي..توقيع اتّفاق هيكلة القوات بجنوب السودان

الشرطة: إعلان نتائج التحقيق بشأن اغتصاب طالبة جنوبية قريبًا

توجيه تهم لغندور وأنس عمر وآخرين تصل عقوبتها الإعدام

صندوق الإسكان: اتّفاق لتنفيذ”50″ ألف وحدة سكنية

قوات إضافية من الاحتياطي المركزي تصل غرب دارفور

صحيفة السودانيٰ :

– البرهان: الجيش مستمر في خدمة البلاد بما يحفظ أمنها واستقرارها دون أن يخشى أحداً

– بوساطة (حميدتي).. توقيع اتفاق هيكلة القوات بجنوب السودان

– البرهان يلتقي فولكر

– خروج البارجة التركية عن الخدمة لعجز الدولة عن سداد فاتورة التشغيل وبرمجة قطوعات الكهرباء ببورتسودان

صحيفة الحراك السياسي:

“الحراك السياسي” تتحصّل على تفاصيل وجهة مليونية 6 أبريل

“الحرية والتغيير” تكشف عن ترتيبات تكوين مركز موّحد لقوى الثورة

نذر أزمة طاقة جراء توقف البارجة التركية على إمداد بورتسودان بالكهرباء

السلطات ترفض إطلاق سراح”10″ قصّر بحجة تقديمهم للدعم نفسيًا

خطة لحسم فوضى الأسواق ومكافحة الجريمة بالخرطوم

صحيفة الانتباهة:

اتّهام”غندور وأنس عمر” بتمويل الإرهاب وإثارة الحرب

فولكر لـ”البرهان”: الإحاطة بمجلس الأمن مستمدّة من معلومات وتقارير

التحقيق مع قضاة شاركوا في مواكب حراس العدالة

دبلوماسي أمريكي سابق: البرهان ورّط السودان

الحرية والتغيير: طرد فولكر يعرّض العملية للانهيار وعودة السودان القهقري

البرهان يطالب”يونيتامس” بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف

صحيفة اليوم التالي:

مدير الطبّ العدلي لـ”اليوم التالي”: الخرطوم تواجد كارثة بسبب الجثث

المونتير الأمريكية: دعم سعودي إماراتي لاقتصاد السودان

مجلس الوزراء يشدّد على تسعير الخدمات الصحية

إنشاء إدارة مستقلّة لتحسين المظهر العام بالخرطوم

ولاية الخرطوم: التوافق على إكمال هياكل لجان الخدمات بالأحياء

المركزي: ملتزمون بتلبية طلبات جميع المصارف من النقد الأجنبي

صحيفة أخبار اليوم :

– تفاصيل أول لقاء بين البرهان وفولكر بعد التلويح بالطرد من البلاد

– والى الخرطوم يكشف عن خطة يومية لمكافحة الجريمة وحسم الفوضىى

– المكون العسكري يقدم دعوة للحوار مع الأحزاب السياسية

– انقطاع الكهرباء وغاز الطبخ يربك الخرطوم

– عاصم البلال: اقتسام العنب .. مير الشيخة فاطمة بنت مبارك

صحيفة الوطن:

– فولكر يعتذر للبرهان عن معلومات في تقريره لمجلس الأمن

– وساطة سودانية تنهي التوتر في جوبا

– حماية المستهلك : أسعار السلع أصبحت مخيفة وغياب الرقابة

– انفراج في أزمة الغاز وغرفة الوكلاء تكشف

– إستمرار تراجع أسعار الدولار العملات الأجنبية

صحيفة النيل الدولية:

– فولكر مستعد لمراجعة إحاطته في مجلس الأمن حول السودان

– مدير جامعة الخرطوم يتسلم مهامه ويعد بمعالجة مشكلة تراكم الدفعات

– محكمة الإرهاب تُوجه تهمة إثارة الحرب ضد الدولة لـغندور وآخرين

– بوساطة دقلو.. توقيع اتفاق هيكلة القوات بجنوب السودان

– بريطانيا تأمل في نجاح جهود الخرطوم لتعزيز السلام بجنوب السودان

الخرطوم: (كوش نيوز)