شاهد بالفيديو.. مصلين بمسجد شهير بالخرطوم يقومون بطرد أحد الداعين لمليونية 6 أبريل ويصفونه بالشيوعي





قام مصلون بمسجد السيدة سنهوري أحد أشهر المساجد بالعاصمة السودانية والذي يقع بضاحية المنشية, بطرد أحد الداعين لمليونية كبيرة بالخرطوم.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد قام عدد كبير من المصليين بطرد الرجل الذي قام بدعوة الحاضرين بالمسجد للمشاركة في المليونية الكبيرة التي حشد لها المعارضين في يوم 6 أبريل المقبل.

الحاضرين بإخراج الداعي للتظاهرة من المسجد والهتاف ضده بشكل قوي, حيث ظهر من خلال الصوت في مقطع الفيديو المتداول هتافات يا (شيوعي).

الجدير بالذكر أن السلطات الأمنية في السودان شرعت في إغلاق جسر كوبر بالحاويات ليل الاثنين وفق لما أوردت صفحات ووكالات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين