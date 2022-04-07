



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 7 أبريل 2022م

صحيفة السوداني:

– لجنة الأطباء المركزية: ارتقت روح الشهيد/ الطيب عبدالوهاب، 19 سنة

– رويترز: مشروع اتفاق في السودان يسعى لتعزيز سيطرة الجيش على السلطة

– المكتب الموحد للأطباء: قُوّات نظامية تقتحم مستشفى الجودة وتطلق الغاز المُسيّل للدموع

– إعفاء الإرساليات الحيوانية الواردة للسعودية من فحص الحمى القلاعية

– تاركو للطيران تستقبل طائرة «800 – 737 بوينج» بالخرطوم

– السودان يتصدّر الدول العربية كأعلى معدل للتضخم بنحو 260%

– هيئة الدفاع عن المتهم في انقلاب الإنقاذ (إبراهيم السنوسي) تقرر الانسحاب عن تمثيله

صحيفة النيل الدولية:

– الخرطوم وعدد من الولايات تشهد تظاهرات السادس من ابريل مطالبة بالحكم المدني

– مقتل متظاهر في احتجاجات 6 أبريل

– خروج حقل بليلة النفطي بغرب كردفان عن السيطرة الحكومية للمرة الثانية في أقل من شهر

– إستئناف صادر المواشي الحية للسعودية

الخرطوم: (كوش نيوز)