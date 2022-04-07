أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 7 أبريل 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 7 أبريل 2022م
صحيفة السوداني:
– لجنة الأطباء المركزية: ارتقت روح الشهيد/ الطيب عبدالوهاب، 19 سنة
– رويترز: مشروع اتفاق في السودان يسعى لتعزيز سيطرة الجيش على السلطة
– المكتب الموحد للأطباء: قُوّات نظامية تقتحم مستشفى الجودة وتطلق الغاز المُسيّل للدموع
– إعفاء الإرساليات الحيوانية الواردة للسعودية من فحص الحمى القلاعية
– تاركو للطيران تستقبل طائرة «800 – 737 بوينج» بالخرطوم
– السودان يتصدّر الدول العربية كأعلى معدل للتضخم بنحو 260%
– هيئة الدفاع عن المتهم في انقلاب الإنقاذ (إبراهيم السنوسي) تقرر الانسحاب عن تمثيله
صحيفة النيل الدولية:
– الخرطوم وعدد من الولايات تشهد تظاهرات السادس من ابريل مطالبة بالحكم المدني
– مقتل متظاهر في احتجاجات 6 أبريل
– خروج حقل بليلة النفطي بغرب كردفان عن السيطرة الحكومية للمرة الثانية في أقل من شهر
– إستئناف صادر المواشي الحية للسعودية
الخرطوم: (كوش نيوز)