



براءة المتهمين زورا وبهتانا في بلاغ بالرقم 5984، وهو بلاغ تورطت فيه نيابة قحت ولجنة التمكين التي صنعت شهود زور بالابتزاز والاستغلال. لقد كانت فوضى دفع ثمنها أشخاص مكثوا في السجن لسنوات، اليوم برأتهم محكمة رسمية، الجزولي مظلوم وغندور كذلك ومعمر موسى وميخائيل وأنس عمر وغيرهم، جميعهم ظلموا لأسباب سياسية.

لقد كنا نأمل أن تكون هناك دولة للقانون الذي يشمل الجميع، لا دولة لتصفية الحسابات، وكنا نأمل أن يكون هناك (رأي عام) راشد وواعي يحاسب المتجاوزين، ويرفض الظلم ضد أيا كان؛ بدلا عن قطيع الغوغاء والدهماء والحمقى ممن لا يميزون بين الخلاف السياسي والحق القانوني، وتستغفل عقولهم ضلالات الميديا.

نسأل الله أن يحق الحق وينصر كل مظلوم.

هشام الشواني