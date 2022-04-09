لينا يعقوب: لقد دخلت لأكثر من مرة العناية، وتحدثت مع أبي دون بكاء





إن جُرح أبي أو سقطت أمي أرضاً، كل ما أفعله هو الابتعاد عنهما والبكاء.

لاحقاً أصبحت أكثر فاعلية، بالاتصال بأقربهم إلينا مسافة.

يا لها من عادةٍ سيئة لم أستطع التخلص منها.

كان الأمر مقبولاً وأنا طفلة أو في سن المراهقة، لكن وأنا في منتصف الثلاثين، يُنظر للأمر أنه نوع من “الهبل والعوارة”.!

قبل دقائق من إجراء أبي عملية جراحية مُعقدة في مستشفى توام بالعين، التقطنا هذه الصورة، قلت له: “أبوي، انت عارف انك حتشوفني بعد أسبوع لأني ما حأقدر أدخل عليك”.. فأجاب ” أيوه عارف، وماعارف انت جايه أصلاً ليه”.!

أنا وأبي، مزاحنا وثرثرتنا و”مكاوتنا” لبعضنا لا تنتهي، لكن وقت الجد لا أحتمل وأبتعد.

قبل ٢٠ عاماً، تعرض أبي وأمي وخالي عبدالرحمن لحادث سير في العين، كنت في إجازة في الخرطوم، حضرت عبر أول طائرة قادمة للإمارات، ومباشرة إلى مستشفى توام حيث كان يرقد أبي حينها، -وللمصادفة الآن-.

في حالة البؤس تلك سألني الطبيب الخواجة، – انت ابنة يعقوب؟ سأصحبك إليه في العناية المركزة، حالته مستقرة.

– ومن قال لك أني أريد الدخول؟

تحت الإلحاح رافقته إلى أن وصلنا أمام الباب، كان مستيقظا وناداني بالدخول، لكنني هربت بسرعة وسط دهشة الطبيب. ولا أذكر أني زرته مرة أخرى.

أما أمي التي كان وجهها مشوهاً فلم أستطع السلام عليها إلا غصباً تحت إلحاح الأهل.

وهكذا كبرت، أصبحت هناك قائمة من الأمراض يُسمح لأبي وأمي أن يتحدثا فيها أمامي، أما الأخرى عليهم التحدث عنها مع اخوانهم وأخواتهم وأبنائهم.

هجرتنا أمي لسبعة أشهرٍ متواصلة لرعاية أمها المريضة مع خالتّي حنان وسهير، كانت تُقلبها في السرير يُمنةً ويسرة وتتحدث معها وهي شبه فاقدة للوعي، كنت ألمحها وأقول ” يا لها من إمرأةٍ قوية، يارب لا تبتليني، أنت تعلم أني لا أستطيع”.

هذه المرة، كان الوضع مختلفاً، وكان علي الاحتمال.

ما خفف عنا هول الأمر، أولئك الذين جمعنا الله بهم.

الدكتور خالد عبدالجليل أشهر جراحي الفك، طبيبٌ نادر على طريقته، مهارته وذكائه واتقانه جراحته جانب، وهدوئه ورفعة أخلاقه جانب آخر، يأتونه المرضى من كل بلدٍ وقارة لا لشيء إلا لأنهم على ثقة به.

لقد كنا محظوظين بخالد، كما كنا محظوظين بالطبيبة النبيلة هالة أبوزيد،

هذه الفراشة التي تتنقل بين مرضاها وأسرهم لترسم البسمة على شفاههم، وتنثر عليهم الأمل والسرور، هالة التي تشغل مديرة قسم العناية المركزة في توام، تم تكريمها لهذا التفاني الذي نشأت به واعتادت عليه.

بعد خروج أبي من العملية للعناية، سألتني هالة، هل دخلتي إليه؟

قلت لها، لا.. لا أستطيع، لم تتفهم ذلك، فقامت بإدخالي عنوة، نظرتُ إلى أبي وتذكرته قبل ٢٠ عاماً حينما هربت منه، كدت أن أفعلها لولا هالة وصديقتي الحبيبة ولاء اليماني.

لقد دخلت لأكثر من مرة العناية، وتحدثت مع أبي دون بكاء.

إنه بفضل الله بخير وعافية، وإنه بفضل دعائكم يتحسن.

شكراً لأهل العين، وللأخ أحمد عطاي، ولكثيرين يعجز اللسان عن شكرهم لمحبتهم.

أبي، أنا أحبك وفي انتظارك، لنعود لحكاوينا الساخرة مجدداً.

لينا يعقوب