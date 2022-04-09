



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 9 أبريل 2022م

صحيفة السوداني:

(العليا) تعيد الدفعة الثانية من مفصولي (سونا)

الكهرباء والمياه والغاز.. ثالوث المعاناة

صحيفة الصيحة:

محكمة أمريكية تصدر حكمًا لصالح السودان في قضية تفجير السّفارتين

الأمة القومي: الأحزاب الموالية للإنقاذ والمساندة لقرارات 25 أكتوبر لن تكون حاضة للحكومة

والي الخرطوم يهدّد بحسم المتلاعبين في توزيع الغاز

جدولة ديون السودان لدى الصناديق العربية

صحيفة الحراك السياسي:

قرار مرتقب بالإفراج عن البشير

لجنة معلّمي جنوب دارفور ترفض الانصياع لقرار السلطات باستئناف الدراسة

والي غرب كردفان: تخريب آبار النفط في”الميديا” فقط

الحرية والتغيير: سنهزم”الكيزان” في الجولة الأخيرة

مقتل”5″ أشخاص في مواجهات قبلية بغرب دارفور

صحيفة الانتباهة:

مركزيّ التغيير: لا نعترف بمجلس السيادة ولا تباحث مع أعضائه

ترحيل”20″ ثائرًا إلى سجن سوبا

مجموعة الميثاق: تطوّرات مهمة لإنهاء الأزمة قريبًا

تجمّع المهنيين: إسقاط الانقلاب يتطلّب تكوين تحالف سياسي

محكمة أمريكية تشطب الاستئناف ضد السودان في قضية تفجير السفارتين

صحيفة اليوم التالي:

مصدر عسكري بالسيادي: أحزاب بالمركزي تتواصل معنا في الظلام

الهادي إدريس: اقتربنا من التوافق الوطني لحلّ الأزمة

بومبيو: قادة عرب كسروا الحواجز بالتوقيع على”الإبراهيمية”

آلية جديدة لمتابعة أطفال المايقوما بالخرطوم

حاكم النيل الأزرق يشدّد على التمسّك بمكاسب الحكم الذاتي

صحيفة الوطن:

عضو بالسيادي يكشف عن توافق وانفراج الأزمة خلال أسبوع

الغرفة التجارية تتهم الوزارة بتعطيل الصادر

محكمة أمريكية تشطب دعوى ضد السودان

تفاصيل مبادرة الجبهة الثورية

صحيفة النيل الدولية:

محكمة أمريكية تصدر حكما لصالح السودان بشأن قضية تفجير سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا

مصر توقع اتفاقية بـ 2.5 مليون دولار لإنشاء خط سكة حديد للربط مع السودان

هيئة شؤون الأنصار تستقبل وفدا من السفارة الأمريكية

الارصاد: إنخفاض طفيف لدرجات الحرارة الصغرى والعظمى

الفيفا يحرم المريخ من التعاقدات المحلية والدولية

الخرطوم: (كوش نيوز)