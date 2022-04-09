معتصم محمود يكتب : مجزرة الكبار وعشوائية التسجيلات





صدقت الصحف التي وصفت شطب الخماسي بالمجزرة.

▫️نعم انها مجزرة و لا وصف لها غير ذلك .

▫️نزار ، سموأل ، مجاهد ، المصري و كديابا !!

▫️(سموأل) محتكر الطرف اليمين في الهلال و المنتخب حتى مباريات البطولة العربية .

▫️سموأل الوحيد في السودان الذي يجيد اللعب في اليمين و الشمال بذات المستوى فضلاً عن اجادته متوسط الدفاع.

▫️حرام ان يفقد الهلال لاعبا صغير السن يجيد (3) خانات.

▫️سموأل كما الشغيل تم ابعاده من تشكيلة الهلال بالتوافق مع ابعادهما من المنتخب بما يشير لتعاون خفي بين القطاع الرياضي بالهلال و الاتحاد العام !!

▫️(مجاهد) ظل لاعب المحور الأساسي بالهلال حتى إصابته و هو يدافع عن شعار الهلال .

▫️صلاح عادل الذي بات لاعب المحور الاول ظل احتياطاً لمجاهد .

▫️مجاهد تعافى و ظل في كشف المباريات الاخيرة و آخرها مباراة الأهلي المصري .

▫️(المصري) دخل الهلال وهو لاعب منتخب و كان نجم مباراة غانا بعد دخوله بديلاً لفارس .

▫️في الهلال لم يجد الفرصة للحكم عليه تماماً مثل كديابا الحارس الاميز بالوسيط .

▫️كديابا الذي لم نشاهده حتى في الوديات كان الاوفق إعارته بدلاً من شطبه .

▫️من عجب ان يشطب الهلال كديابا في ذات الوقت الذي يسعى فيه لحارس الامل !!

▫️التسجيلات الناجحة هي التي يكون القادم فيها افضل من الخارج .

▫️نسأل مَن مِن القادمين الجدد افضل من المغادرين!!

▫️هل لاعب التبلدي افضل من مجاهد ام ثنائي اركويت افضل من المصري و سموأل !!

▫️من عجب ان مجلس الهلال ابقى على افشل مدرب بزعم الاستقرار الفني في ذات الوقت الذي أحدث فيه مجزرة بكشف اللاعبين !!

▫️هل الاستقرار الفني يعني بقاء المدرب و بعثرة منظومة اللاعبين !! .

▫️كابتنية (موفق) للهلال في مباراة الخيّالة يكشف حجم المأساة و يؤكد ان الهلال بات بلا كبار .

▫️توقعنا ان يكون خروج الهلال الافريقي آخر الأحزان لكن يبدو أن القادم أسوأ .

▫️اللهم استر الهلال اليوم ببورتسودان .

صحيفة الصيحة