



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022م

صحيفة الصيحة:

أسر الشهداء لـ”الصيحة”: لا إرادة حقيقية لمحاكمة قتلة شهداء الثورة

جيولوجي يكشف لـ”الصيحة” عن حلول لأزمة مياه بورتسودان

“الثورية” تشرع في تقديم مبادرتها دوليًا وإقليميًا

والي الخرطوم: ثلاثة محاور لمجابهة ومعالجة هدّام الجيلي

الدعم السريع تستردّ عربة مسروقة..ضبط كميات كبيرة من”النقفة” الإريترية بكسلا

صحيفة اليوم التالي:

مجلس البجا: لا اتّجاه لإغلاق الشرق حاليًا

صديق يوسف: الحزب مستقل عن الشيوعية العالمية

هيئة الطبّ العدلي تستنجد بالسيادي لحلّ أزمة تراكم الجثث

التوافق الوطني تدعو إلى دمج جميع مبادرات حلّ الأزمة

موقع أمريكي: الحرب الأوكرانية أضعفت نفوذ واشنطن في الدول العربية

صحيفة الانتباهة:

تجدّد الصراع القبلي ومقتل 6 وعشرات الجرحى وحرق قرى في دارفور

غندور: الشعب”عاش” المرارات خلال فترة حكم حمدوك

عرمان: المؤتمر الوطني لم يسقط بعد

لجان المقاومة تحيي الذكرى الثالثة لمجزرة المتاريس

مجلس البجا يدعم تصعيدًا شبابيًا بإغلاق الطريق القومي

قانوني: الحديث عن إطلاق سراح المخلوع إهانة للمحكمة

صحيفة الحراك السياسي:

“الحراك السياسي” تتحصّل على معلوماتٍ صادمة عن دفن شهداء”أحياء”

إلغاء سجلات تجارية لشركات وهمية

الحرية والتغيير: العسكريون”كذّابون”

مواطنون يغلقون الشارع القومي في”أبو حمد” احتجاجًا على عدم توصيل الكهرباء

قائد شرطي سابق يطالب باستخدام الحدّ الأدنى من العنف مع المجرمين

الخرطوم: (كوش نيوز)