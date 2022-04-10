أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022م
صحيفة الصيحة:
أسر الشهداء لـ”الصيحة”: لا إرادة حقيقية لمحاكمة قتلة شهداء الثورة
جيولوجي يكشف لـ”الصيحة” عن حلول لأزمة مياه بورتسودان
“الثورية” تشرع في تقديم مبادرتها دوليًا وإقليميًا
والي الخرطوم: ثلاثة محاور لمجابهة ومعالجة هدّام الجيلي
الدعم السريع تستردّ عربة مسروقة..ضبط كميات كبيرة من”النقفة” الإريترية بكسلا
صحيفة اليوم التالي:
مجلس البجا: لا اتّجاه لإغلاق الشرق حاليًا
صديق يوسف: الحزب مستقل عن الشيوعية العالمية
هيئة الطبّ العدلي تستنجد بالسيادي لحلّ أزمة تراكم الجثث
التوافق الوطني تدعو إلى دمج جميع مبادرات حلّ الأزمة
موقع أمريكي: الحرب الأوكرانية أضعفت نفوذ واشنطن في الدول العربية
صحيفة الانتباهة:
تجدّد الصراع القبلي ومقتل 6 وعشرات الجرحى وحرق قرى في دارفور
غندور: الشعب”عاش” المرارات خلال فترة حكم حمدوك
عرمان: المؤتمر الوطني لم يسقط بعد
لجان المقاومة تحيي الذكرى الثالثة لمجزرة المتاريس
مجلس البجا يدعم تصعيدًا شبابيًا بإغلاق الطريق القومي
قانوني: الحديث عن إطلاق سراح المخلوع إهانة للمحكمة
صحيفة الحراك السياسي:
“الحراك السياسي” تتحصّل على معلوماتٍ صادمة عن دفن شهداء”أحياء”
إلغاء سجلات تجارية لشركات وهمية
الحرية والتغيير: العسكريون”كذّابون”
مواطنون يغلقون الشارع القومي في”أبو حمد” احتجاجًا على عدم توصيل الكهرباء
قائد شرطي سابق يطالب باستخدام الحدّ الأدنى من العنف مع المجرمين
الخرطوم: (كوش نيوز)