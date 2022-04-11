شاهد الفيديو الذي يعود تاريخه لأكثر من 20 عاما.. طفل سوداني كان يعيش وضع بسيط ويتمنى في مقابلة أن يصبح طبيب ورب القدرة يحقق حلمه ويصبح طبيب استشاري في انجلترا





(عندما يقول لها رب العزة كوني فحتماً ستكون) و (لكل مجتهد نصيب) و (من سعى لحلم وهو جاد فيه حققه) بهذه العبارات والحكم بدأت أحلام وطموحات طفل في العاشرة من عمره أراد في حديثه الذي يعود تاريخه لتسعينات القرن الماضي أن يصبح طبيب.

وكانت المفاجأة حاضرة بعدما سعى واجتهد الطفل وقتها محمد عبد الله سلوكاب في تحقيق حلمه بأن يصبح طبيب وفقاً لما حكى لمحاوره الذي تنبأ له هو الأخر بمستقبل كبير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الطفل الذي كان يدرس في الصف الرابع وقت تصوير الفيديو معه قال أنه جاء في المركز الخامس ولكنه يريد أن يصبح طبيب ليعالج الناس.

اختفى مقطع الفيديو منذ تلك الفترة ولكنه عاد كالمعجزة مع تخرج الطفل محمد عبد الله من كلية الطب ويتخصص ويصبح طبيب استشاري في طب الأسرة وبأكبر بلدان العالم وتحديدا ببريطانيا.

صورة الدكتور محمد عبد الله بعد أن أصبح طبيب معروف

قصة الطبيب سلوكاب تناقلتها مواقع ووكالات أنباء سودانية وعربية بدهشة كبيرة, كما طالب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الأباء بضرورة عرضها على أطفالهم حتى تصبح نموذج جميل لهم.

ياسين الشيخ ـــ الخرطوم

النيلين