



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 11 أبريل 2022م

صحيفة السوداني:

– البرهان يصدر قراراً بإعفاء لقمان أحمد من منصبه وتكليف البزعي مديراً للإذاعة والتلفزيون

– وزير الداخلية يؤكد تطوير الخدمات الشرطية للمواطنين

– (الأرصاد) تتوقع هطول أمطار في أجزاء متفرقة من البلاد

– (662) مليون دولار أداء الاستثمارات الزراعية بالهيئة العربية

– استقرار أسعار السلع الاستهلاكية وركود بالأسواق

– ترتيبات لحلج القطن محليا بالنيل الأزرق

صحيفة الصيحة:

نائب حاكم دارفور لـ”الصيحة”: قرار بإيقاف ميزانية التنمية والوظائف الجديدة بجميع الولايات

الأمة القومي: ليس هناك خيار غير توّحد الجميع

حظر التجمّعات في وسط الخرطوم

اتّهام أنس عمر وآخرين بتقويض النظام الدستوري

صحيفة الحراك السياسي:

محامو ود الفكي وسلك وآخرون يلوّحون باللجوء إلى القضاء الدولي

وثيقة لإكمال هياكل السلطة بتعيين رئيس وزراء وإنشاء البرلمان

لجان مقاومة الخرطوم تدعو إلى تكثيف العمل”المصادم”

أسر معتقلين تسلّم مذكرة لمفوضية حقوق الإنسان

لجنة المعلمين بشمال دارفور تتمسّك بالإضراب عن العمل

صحيفة الانتباهة:

اتّهام 8 ضباط بالجيش والأمن في قضية الانقلاب

لقمان أحمد لـ”الانتباهة”: أبلغت بقرار إعفائي أثناء الإفطار

تيارات في”الأمة القومي” تقاوم قبول صفقة الحكومة الجديدة

أديب: من حق سليمي إسحق المشاركة في الأنشطة المناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان

القراي: البرهان يستعين بالإخوان المسلمين لإخماد الثورة

صحيفة الوطن:

– تفاصيل إجتماع فولكر وولد لبات مع الأحزاب

– أعفاء لقمان من إدارة التلفزيون وتعيين بديل له

– لجنة أمن الخرطوم :فتح الكباري اليوم وقرار مرتقب بشأن “المواتر”

– الخرطوم تكشف عن إعتداءات على الخطوط الناقلة للمياه والشبكات

صحيفة النيل الدولية:

– مجلس السيادة يدعو لتجميع مبادرات معالجة أزمة السودان

– إعلان وفاة شرطي إثر إصابته بمظاهرات 6 يناير

– القبض على سارق ومخرب كوابل إنارة جسر سوبا

– مقتل أثنين من قيادات حركة تمازج في كمين مسلح بدارفور

– حماية المستهلك تتحرى حول منتج حلويات ماركة كيندر العالمية

الخرطوم: (كوش نيوز)