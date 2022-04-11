احمد منصور: ردنا علي الصحفي عثمان ميرغني في حديثه القبيح عن حزب المؤتمر الوطني





اعلم أيها البوق القحاتي بأن المؤتمر الوطني لرجوعه لا يحتاج الي مثل صحيفتكم ومقالاتكم التي توجه حيث ما يريد أن يوجهها الموجهون … لأن حزب المؤتمر الوطني عندما يعود إلي الساحة السياسية سيعود عبر بوابة القضاء السوداني العادل النزيه … ولا تنسي يا مطبلاتي القحاتة بأنه نفس القضاء الذي أودع رئيس حزب المؤتمر الوطني سعادة المشير البشير في السجن … وهو نفس القضاء الذي يحاسب الآن قيادات المؤتمر الوطني ويقوم بتأجيل الجلسات حسب ما تقتضية الإجراءات القانونية …

عزيزي عثمان ميرغني بوق القحاتة … تحدثت بأن المؤتمر الوطني تم حله بواسطة الشعب السوداني عن أي شعب تتحدث ؟؟ عن وجدي صامولة وفكي منقة وصلاح مناع هل هذا هو الشعب السوداني الذي تقصده أم هي فقط شمارات حديث المدينة الذي تكتبه … وتستمر في كتابتك والتي لا تخلو من السم القحتاوي بداخلها بقولك … غندور يكرر دائما كلمة المؤتمر الوطني في كل لقاءاته بعد خروجه من السجن …

بالله أخجل شويه علي نفسك وأعتذر عن تلك الجملة … أم إنك تفسر وتحلل ما يتكلم الناس حسب فهم صحيفة التيار القحتاوية …

سيعود المؤتمر الوطني بعد تقديم الطعن الإداري والفصل فيه من قبل المحكمة القومية العليا أيها المطبلاتي القحاتي … وقال يجب علي بروف غندور أن يعتذر بإسم المؤتمر الوطني للشعب السوداني … يعتذر عن شنو ياعثمان مصلحة … والله ممكن يعتذر للشعب السوداني عشان ما عمل مقاومة داخلية وخارجية … وصمت عن ذلك …

وحدث ما حدث للسودان جراء صمتهم وترك القحاتة وأبواقهم الصحفيين أمثال عثمان ميرغني يستضيفون ناس أب سفة ويسفون في وجوههم الصعود … أصمت يا عثمان ميرغني فقد صمت عن قول الحق طيلة حكم القحاتة الفاشلون …

دكتور احمد منصور المحامي