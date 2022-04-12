



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022م

صحيفة الصيحة:

توجيهات من”حميدتي” لحلّ أزمة المياه بالخرطوم

المطاحن تخفّض أسعار الدقيق

بسبب قطوعات الكهرباء..تّجار: خسائرنا قدّرت بـ”الملايين”

إقالات وتعيينات بوزارات..إعفاء السودانيين من غرامات تجديد الإقامة بمصر

أبو هاجة:”قحت أتت بما لم يأت به الأوائل

صحيفة الحراك السياسي:

قوى سياسية تعتزم تقديم تنازلات بالجلوس مع العسكر

انخفاض في أسعار الدقيق ومطالب بمراقبة المخابز

الدقير: العسكر يسعون لتكوين حكومة جديدة لأنّهم يرفضون المبادرة

حميدتي: نمدّ أيادينا للجميع من أجلّ استقرار البلاد

جبريل يشكو من صعوبات تواجه متطلبات اتّفاق السلام

صحيفة الانتباهة:

انقسام بـ”مركزيّ الحرية والتغيير” حول مبادرة”الجبهة الثورية”

توجيهات بنقل ممثل الاتّهام في قضية”غندور” خارج الخرطوم

تجمّع المهنيين: قطع الكهرباء”14″ ساعة عن زنازين الفكي ووجدي وخالد

تظاهرات للمطالبة بحكمٍ مدني وإبعاد العسكريين من السلطة

قائمة تنقلات جديدة في النيابة

صحيفة اليوم التالي:

“7” مساعدين لمدير الإمدادات الطبية

انخفاض أسعار الدقيق وفوضى في المخابز

استنكار واسع لتقاعس البنك الزراعي عن شراء القمح

مقتل اثنين من قيادات حركة موقّعة على السلام بغرب دارفور

والي الخرطوم يوجه بإجراء تقييم شامل لشركة مواصلات الخرطوم

الخرطوم: (كوش نيوز)