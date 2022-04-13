



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل 2022م

صحيفة الصيحة:

التقى الآلية الثلاثية..حميدتي يشدّد على ضرورة توافق السودانيين

التغيير: أيّ مبادرة في ظلّ السلطة الحالية لن تحلّ الأزمة

لجنة تقصي حقائق حول أحداث أبيي

مخابز تخفّض أسعار الخبز

“التخصّصات الطبية”: النظام الصحي منهار والطبّ أصبح استثمارًا

صحيفة الحراك السياسي:

خلافات داخل السيادي..حميدتي يرفض تعيين مسؤول من الشمال رشّحه برطم

ملفات فساد بالبحر الأحمر تتجه للقضاء تشمل عقودًا مليارية لحلّ أزمة المياه

ممثلون للدفاع عن المتهمين بانقلاب يونيو يوجّهون ألفاظًا عنصرية لـ”لقمان”

الجبهة الثورية تطالب الترويكا مواصلة دعم السودان وتقديم المساعدات

صحيفة اليوم التالي:

لقمان لـ”اليوم التالي”: الإساءات لا تستهدفني شخصيًا

“اليوم التالي” تكشف أقوى المرشحين لمجلس الوزراء

حسن مكي: الحكومة القادمة ستكون صورية

البرهان يجدّد الالتزام بحوارِ سوداني جامع للتوصّل إلى حلِ

الترويكا تبدي استعدادها لدعم مبادرة الجبهة الثورية

صحيفة الانتباهة:

مقتل 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء وتعزيزات عسكرية لدارفور

ضابط بالجيش يتعرّض للضرب على يدّ أفراد حركة مسلّحة

شوكت: لا علاقة لي بتسجيل إساءة لقمان وسبّ العقيدة

الخارجية ترحّب بإنشاء مجلس رئاسي في اليمن

اعتقال شخصين متهمين بتخريب حقل نفطي بغرب كردفان

الخرطوم: (كوش نيوز)