



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 14 أبريل 2022م

صحيفة الصيحة:

توسّط فيه حميدتي..اتّفاق الأطراف الجنوبية يدخل حيّز التنفيذ الفعلي

مناوي: تكتيك العسكريين هزم المدنيين وموارد دارفور”صفر”

فتح الجامعات الحكومية في مايو المقبل

مسلّحون ينهبون عربة عميد كلية القانون بجامعة الفاشر

صحيفة الانتباهة:

إدانة واسعة ومطالبات بمحاسبة المتورّطين في حادثة”التسجيل العنصري”

التربية: امتحانات الشهادة السودانية في”11″ يونيو القادم

نظارات البجا تدعو للتصعيد الثوري

رئيس القضاء يوافق على تشييد مجمع محاكم الفاشر

ولاية الخرطوم تقرّر تحريك مشاريع التنمية المتوقفة

صحيفة الحراك السياسي:

الشيوعي يقود تحالفًا جديدًا يجمع”المقاومة والمهنيين”

أعضاء مجلس السيادة يقاطعون إفطارًا رمضانيًا لـ”برطم”

عبد الرازق يتبرأ من”حادثة العنصرية” وينفي صلته بالفيديو

مجلس البجا يعلن رفضه لاتّفاق”الوفاق الوطني” ويطالب بإلغاء مسار الشرق

غرق”18″ سودانيًا في البحر المتوسط

صحيفة اليوم التالي:

لقبول ترك بالمسار..انقسام في مجلس البجا

المجلس المركزي: ترتيبات لعصيان مدني

الغرف التجارية: أوّل باخرة سودانية ستدخل الخدمة قريبًا

الجبهة الثورية تستنكر عبارات العنصرية في محكمة الانقلاب

صندوق المعاشات يعلن عن منحة عيد الفطر

الخرطوم: (كوش نيوز)